video suggerito

La Milano-Sanremo inedita, Van der Poel a Pogacar dopo l’arrivo: “”C***o, credevo di averti schiantato” La Milano-Sanremo 2025, considerata la più bella di sempre continua a regalare aneddoti e storie di ciclismo. L’ultima, il botta e risposta poco prima di salire sul podio tra Van der Poel e Pogacar che conferma la grande amicizia che li lega al di là della rivalità in gara. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A distanza di giorni continuano a emergere aneddoti su aneddoti per la Milano-Sanremo 2025, la più bella di sempre. E così, un altro filmato ha mostrato quanto è accaduto dietro le quinte del podio, dopo la vittoria di Mathieu Van der Poel che ha stampato Ganna e Pogacar in una magica volata. L'olandese e lo sloveno sono stati colti in un fuorionda divertente che ha confermato la grande amicizia che li lega al di là della rivalità sulla bici: "C*** credevo di averti schiantato", "Eh, ero al limite…"

Due campionissimi e due grandi rivali sulla bici, ma anche due straordinari amici giù dal sellino. Mathieu Van der Poel ha vinto il "primo round" stagionale nel confronto diretto con Tadej Pogacar, alla prima occasione in calendario, la "Classicissima" italiana che ha arriso all'olandese confinando per la quinta volta lo sloveno a prendersi solo amarezza e delusioni. Per Vdp la seconda vittoria in carriera, dopo il trionfo nel 2023, per il campione del mondo in carica il secondo podio – terzo posto come nel 2024. Ma sono stati loro due, insieme ad uno stratosferico Filippo Ganna (per la seconda volta secondo) ad animare la corsa, nel modo migliore: attaccando, recuperando, rilanciando l'attacco.

Per primo Pogacar che ha fatto il diavolo a quattro sulla Cipressa sgretolando il gruppo, prendendosi il nuovo record di scalata ma portandosi dietro Van der Poel e Ganna. Poi sul Poggio, ancora lo sloveno che ha provato il forcing finale trovando però la reazione da campione dell'olandese che ha scollinato addirittura per primo, per poi andarsi a prendere la mini volata a tre al traguardo di Sanremo. Un film che i due hanno rivissuto nei momenti precedenti alla celebrazione finale, poco prima di salire sul podio e prendersi i rispettivi premi.

Le telecamere, che non hanno perso un secondo dei due campioni sia in gara sia nell'immediato post arrivo, sono riuscite a carpire anche un veloce botta e risposta a caldo, con Van der Poel che si è rivolto per primo a Pogacar: "C***o credevo di averti schiantato…ma tu no!". "Ero davvero al limite" la risposta dello sloveno con l'olandese che ha prontamente replicato: "Ah, sì? Eri al limite?". Ovviamente non è dato sapere se il riferimento era sulla salita della Cipressa o del Poggio, ciò che è certo è che tra i due c'è un enorme rispetto su è giù dalla bici.