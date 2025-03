video suggerito

L’ammiraglia investe un cane alla Milano-Sanremo, l’accorato appello del Team: “Diteci come sta” Durante l’ultima Milano-Sanremo, l’ammiraglia della Solution Tech-Vini Fantini, che aveva ben tre corridori in fuga, ha investito accidentalmente un labrador ma non si è potuta fermare per le dinamiche di gara. Così è scattato l’appello social: “Chiunque abbia notizie ce le dia”. Tra i centinaia di commenti di sostegno, anche quello del proprietario: “Tranquilli, il cane sta bene” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima Milano-Sanremo è già entrata di diritto nella storia come l'edizione più bella di sempre. Merito di fenomeni assoluti come Van der Poel che ha bissato il successo del 2023, il campione del mondo Tadej Pogacar che ha animato la gara sulla Cipressa e sul Poggio, e il nostro incredibile Filippo Ganna capace di tenere testa fino al traguardo. Una Classicissima che ha regalato anche storie parallele che non si sono viste in diretta TV ed altre a margine, come quella che ha coinvolto la Solution Tech-Vini Fantini, il ProTeam italiano che nel corso della gara ha purtroppo investito un cane con l'ammiraglia. Diramando immediatamente un appello via social per avere notizie sulle condizioni dell'animale e poter intervenire in aiuto del proprietario che ha risposto: "Non preoccupatevi, il cane sta bene"

L'investimento durante la Milano-Sanremo: dov'è accaduto

Il ProTeam italiano che ha partecipato all'edizione 106 della Milano-Sanremo, Solution Tech-Vini Fantini ha deciso di lanciare un appello per raccogliere informazioni dopo che una delle sue ammiraglie, accidentalmente ha investito un cane sul tracciato. L'incidente è avvenuto nei pressi della cittadina costiera di Pietra Ligure, circa a 75 km prima del termine della gara di 290 km, poi vinta da Mathieu van der Poel. Non è del tutto chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il team si è dichiarato "profondamente dispiaciuto". Nell'appello diramato sui propri account social, la Solution Tech-Vini Fantini ha affermato di non essere stata in grado di identificare il proprietario o di verificare le condizioni del cane, un Labrador, non potendosi fermare a causa dell'andamento della gara.

Perché l'ammiraglia non si è potuta fermare dopo l'incidente

L'ammiraglia coinvolta stava seguendo la prima fuga, quella principale della giornata, che comprendeva ben tre corridori della Solution Tech-Vini Fantini: Tommaso Nencini, Kristian Sbaragli e il britannico Mark Stewart. La fuga a otto corridori aveva accumulato un distacco di quasi sei minuti nei primi 40 km e prometteva anche potenzialmente il classico colpo di mano, poi ridotto dal rientro del gruppo fino a quando l'ultimo corridore è stato raggiunto ai piedi della Cipressa, a circa 30km dal traguardo.

L'appello del Team sui social: "Chiunque abbia informazioni, ci contatti"

L'appello della squadra italiana è stato pubblicato sui propri profili social media il giorno dopo la fine della Milano-Sanremo, domenica sera chiedendo di fornire qualsiasi informazione per poter rendersi utili in qualsiasi modo, accogliendo centinaia di consensi per l'iniziativa da parte di tifosi e appassionati: "Durante la giornata di ieri, mentre i nostri atleti erano in fuga alla Milano-Sanremo, un cane (Labrador) è improvvisamente entrato in strada nella zona di Pietra Ligure. Purtroppo, la nostra ammiraglia, al seguito del drappello degli attaccanti, non è riuscita a evitare lo scontro, coinvolgendo il povero animale.

Siamo profondamente rammaricati per quanto accaduto e desideriamo assicurarci delle condizioni del cane. Per questo motivo, stiamo cercando il suo padrone, che non siamo riusciti ad identificare sul momento a causa dello svolgimento della gara. Chiediamo quindi a chiunque abbia informazioni su un Labrador investito nella zona di Pietra Ligure di contattarci via email. Per favore, scrivete a: office@toscanafactoryteam.com. Grazie per la collaborazione"

La risposta del padrone del Labrador: "Tranquilli, grazie è tutto a posto"

Tra i tanti che hanno commentato l'appello social, anche il padrone del labrador: "Abbiamo ricevuto una mail dal padrone, che ci ha comunicato che, fortunatamente, il suo amico a quattro zampe sta bene! – ha scritto la squadra in risposta a un utente che aveva commentato il post – Non puoi immaginare quanto ci rincuori questa notizia. Siamo pienamente d’accordo con te: gli incidenti possono succedere e non è colpa di nessuno".