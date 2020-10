Dopo il traguardo di Villafranca Tirrena nella quarta tappa del Giro d'Italia una transenna è stata spinta dal vento, è caduta ed è finita addosso a due ciclisti, entrambi, della Vini Zabu Brado Ktm. Tutti e due sono volati giù, le prime immagini hanno fatto mettere molta paura agli appassionati e a tutti quelli che hanno visto le immagini. Luca Wackermann e Etienne Van Empel sono rimasti privi di coscienza per qualche secondo, poi entrambi si sono ripresi. L'italiano è stato portato subito in ospedale. Ora sta bene, ma le conseguenze di quell'incidente sono state davvero molto serie.

Le condizioni di Luca Wackermann

Va da sé che il Giro 2020 di Wackermann è terminato in Sicilia. Il ciclista italiano in ospedale è stato prontamente visitato e i medici gli hanno diagnostico un trauma cranico, la frattura delle ossa nasali, una ferita lacero-contusa al sopracciglio sinistro e nella regione mentoniera, una ferita lacera al ginocchio destro, contusioni escoriate multiple al volto, in modo particolare allo zigomo sinistro e buccale, contusione lombosacrale, escoriazioni multiple agli arti superiori e inferiori.

Sta bene Etienne Van Empel

Al belga van Empel è andata molto meglio e dopo aver visto finire sull'asfalto l'amico e compagno di squadra Wackermann su Twitter ha scritto: "Sto bene. Solo alcuni piccoli tagli sulle mie dita. Non sono proprio sicuro di cosa sia successo, ma dal nulla le barriere sono volate nel nostro gruppo. Per ora il mio pensiero è con il mio compagno di squadra Luca e spero arrivi presto qualche buona notizia". La tappa è stata vinta dal francese Démare che al fotofinish ha preceduto il grande Sagan e tre italiani Ballerini, Vendrame e Viviani. In maglia rosa il portoghese Joao Almeida, che grazie all'abbuono del traguardo volante ha distanziato Caicedo.