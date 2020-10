L'ultima tappa siciliana del Giro d'Italia 2020 è finita in volata, com'era previsto. Ma a sorpresa a Villafranca Tirrena ha vinto il francese Arnaud Démare che ha preceduto il fortissimo Peter Sagan e Ballerini. Il portoghese Almeida resta la maglia rosa.

Grandissimo ritmo per tutta la tappa che ha avuto un gran finale su un percorso insidioso e dove spirava anche un forte vento che poteva incidere e non poco nella volatona finale. Il campione nazionale francese Démare al fotofinish ha superato Sagan e Ballerini, quarto Vendrame, quinto posto per Viviani. Joao Almeida aggiudicandosi lo sprint di gruppo ha guadagnato due secondi su Caicedo e ha così distanziato l'avversario, che prima della tappa aveva il suo identico tempo. A questa quarta tappa non ha preso parte il gallese Thomas, uno dei favoriti. Il vincitore del Tour 2018 era caduto a causa di una borraccia che aveva toccato la sua ruota, frattura del bacino e addio al Giro 2020. Mercoledì si terrà invece la quinta tappa, 225 km da Mileto a Camigliatello Silano, una frazione che presenta alcune difficoltà perché ci sono ben tre Gran Premi della Montagna.

Joao Almeida dorme con la maglia rosa

Dopo aver conquistato la maglia rosa il ventiduenne portoghese della Quick Step ha detto che aveva realizzato un sogno, e non può essere altrimenti. Perché ogni grande ciclista punta a vincere il Giro e il Tour de France. E per mostrare tutta la sua gioia e pensando anche alla parola ‘sogno', Joao Almeida stamattina presto ha postato una sua foto su Twitter in cui lo si vede dormire, sorridente, felice e sereno, nel suo letto nella stanza d'albergo con la maglia rosa. Poi si è svegliato e si è ricordato, soprattutto, che quello non era un sogno ma è la realtà. Lui è la maglia rosa del Giro, e lo sarà ancora per un'altra notte.