Il francese Démare ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2020, ma proprio poco dopo il traguardo, dopo la volata, c'è stato un brutto incidente che è costato caro a Luca Wackermann e a Etienne van Empel che sono voluti giù dopo essere stati travolti dalle transenne e dovranno ritirarsi a causa di una bruttissima caduta. Il forte vento ha divelto una transenna che ha abbattuto i due corridori. Wackermann è stato portato in ospedale per via di un infortunio alla gamba.

Brutta caduta al termine della Quarta tappa del Giro

I due ciclisti Vini Zabù Brado KTM hanno centrato le transenne e sono finiti pesantemente sull'asfalto, sono volati per terra dopo aver superato la linea del traguardo a Villafranca Tirrena (provincia di Messina). Wackermann e van Empel sono finiti a terra in modo forte, e vedendo le immagini si è temuto qualcosa di davvero pericoloso. Ma poi fortunatamente entrambi si sono mossi e hanno ripreso conoscenza. Wackermann in ambulanza è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma potrebbe aver subito delle fratture.

Démare vince in volata

Il campione nazionale francese al fotofinish ha vinto in volata la quarta tappa del Giro d'Italia, l'ultima disputata in Sicilia. Démare ha avuto la maglia sul fortissimo Sagan, lo ha preceduto perché si è mosso prima e lo ha fatto meglio. Poi tre corridori italiani: Ballerini, Vendrame e Viviani. Per il secondo giorno consecutivo è in maglia rosa il portoghese Joao Almeida, che ieri l'ha indossata per la prima volta in carriera nonostante avesse lo stesso tempo di Caicedo e da oggi è leader assoluto. Perché il ventiduenne si è imposto in un traguardo volante e ha guadagnato due secondi di abbuono che gli permettono così di essere leader assoluto di questo Giro d'Italia, che domani fa tappa da Mileto a Camigliatello Silano.