La magia di Superga al Giro d'Italia: maglie granata e bandiere del Torino invadono la tappa Emozioni e brividi durante il passaggio del Giro d'Italia nella prima tappa sulla salita di Superga, un tracciato scelto per omaggiare il 75° dalla scomparsa del Grande Torino. Un fiume di folla, colorata di granata ha accolto i ciclisti.

A cura di Alessio Pediglieri

La prima tappa del Giro d'Italia 2024 passava anche da Superga per ricordare il 75° anniversario della scomparsa del Grande Torino. Un momento iconico che non ha mancato di emozionare per l'immensa presenza di tifosi e appassionati che hanno occupato il bordo strada e al passaggio dei ciclisti hanno sventolato decine di bandiere del Torino, indossando sciarpe e maglie granata.

C'era da immaginarselo ma al momento del passaggio da Superga l'emozione è stata grande per tutti perché l'intenzione del Giro d'Italia era di omaggiare il Grande Torino nel migliore dei modi e così è stato. Poco dopo la metà tappa, sulla salita verso il Colle dove perse la vita un'intera squadra calcistica che aveva scritto la storia, sono apparsi i primi colori granata: qualche bandiera, un paio di striscioni e delle maglie. Poi, l'apoteosi con decine e decine di tifosi a bordo strada che hanno invaso il panorama circostante e dato via allo show.

Una tappa, la prima, che sarebbe stata iconica nelle intenzioni dell'organizzazione del Giro d'Italia che voleva unire storia e sport, tra discipline e mondi differenti e lontani come il ciclismo e il calcio. Un intento riuscito alla perfezione perché alle aspettative sono corrisposte le emozioni del passaggio della Carovana rosa sulla salita verso Superga. Laddove la corsa non era ancora esplosa, con tantissimi chilometri al traguardo di Torino, lo spettacolo se lo sono preso tutti i tifosi e gli appassionati che sin dalle prime ore del giorno si sono accaparrati i migliori posti nei punti strategici della ascesa.

Proprio per ricordare una delle più grandi squadre di calcio di ogni tempo, l’organizzazione del Giro ha creato una maglia granata ad hoc, con i nomi degli Invincibili: verrà consegnata al vincitore, insieme alla prima maglia rosa che al suo interno, sul colletto, riporta la frase "solo il fato li vinse" dedicata a capitan Valentino Mazzola e compagni.