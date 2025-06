video suggerito

Scandalo al Giro 2025, l'ombra della corruzione sulla 20a tappa: aiuti scorretti a favore di Carapaz L'aiuto di Dries De Bondt, corridore della AG2R, a favore di Richard Carapaz, capitano della EF, nel corso della fuga della 20a tappa dell'ultimo Giro d'Italia, ha spinto l'UCI ad aprire un'indagine. Poche ore prima della partenza lo stesso belga aveva dichiarato che aveva avuto un colloquio con i dirigenti del team avversario che, in caso di collaborazione, avrebbero "valutati una seria opportunità futura" per lui.

A cura di Alessio Pediglieri

De Brondt in primo piano davanti a Carapaz durante la fuga della 20a tappa del Giro 2025

Ombre lunghe sul Giro d'Italia 2025 appena concluso con la straordinaria vittoria di Simon Yates che ha beffato nelle tappe finali della Corsa Rosa sia Del Toro che Carapaz, arrivati rispettivamente secondo e terzo in classifica generale e che hanno gettato al vento il successo per marcarsi a vicenda, favorendo il britannico della Visma-Lease a Bike per un pirotecnico epilogo a sorpresa contro ogni previsione. Sotto l'occhio vigile del Comitato Etico dell'UCI è finita la 20a tappa e due nomi in particolare: Richard Carapaz e Dries De Bondt. Con il secondo che, pur correndo per un Team rivale, la Decathlon AG2R La Mondiale, avrebbe di fatto aiutato il colombiano in fuga a seguito di una promessa di un nuovo, futuro, ingaggio.

Cos'è accaduto durante la 20a tappa del Giro: Carapaz in fuga aiutato da De Bondt

L'UCI non ha potuto fare altrimenti di fronte a diverse segnalazioni e ai fatti accaduti nella penultima tappa del Giro 2025 dove Simon Yates ha conquistato di fatto la maglia rosa sfilandola a Del Toro e beffando Carapaz. Quando De Bondt si è infiltrato nella fuga e ha lavorato a favore di EF Education-EasyPost e, in particolare, a favore del suo capitano Richard Carapaz, molti hanno storto il naso per quella iniziativa inusuale da parte di un corridore per un altro team e ben presto si sono collegati i fili di una giornata che è finita sotto indagine.

L'ammissione di De Bondt: "Mi hanno detto che se contribuivo, ci sarebbe stata una seria opportunità per me"

Lo stesso De Bondt proprio alla vigilia della 20a tappa aveva infatti rilasciato dichiarazioni precise sul proprio incerto futuro: senza ancora un rinnovo in mano aveva espresso il suo desiderio di continuare e offrirsi a chi avrebbe avuto interesse. "Sapevo di non aver ancora concluso nulla con la mia squadra, quindi ho parlato con diversi dirigenti per far sapere loro che ero disponibile. Tra questi, anche Ken Vanmarcke", ha raccontato De Bondt, riferendosi a uno dei dirigenti della EF. "Prima della 20a tappa, è venuto a continuare la conversazione. Mi ha chiesto se avessi qualcosa in programma per quel giorno e mi ha detto che se fossi riuscito a entrare nella fuga e a contribuire all'esito del Giro, si sarebbe potuta presentare una seria opportunità per me".

La difesa della EF: "Questi accordi in gar esistono da sempre"

Frasi che di fronte a quanto poi avvenuto hanno fatto scattare l'allarme, le polemiche e l'attuale indagine da parte dell'UCI per possibile violazione dell'articolo 1.2.081 del regolamento che stabilisce che i corridori debbano lottare "in modo sportivo per le proprie opzioni" senza eventuali compensi aggiuntivi o promesse di ingaggio. Ora, però, appare evidente il conflitto di interessi da parte di De Bondt e della stessa EF – al di là dell'esito finale con Carapaz poi solo 3° sul podio. C'è l'accusa di corruzione che dev'essere attentamente analizzata e che, dovesse essere accertata, finirebbe con il sancire una multa salata all'EF e a De Bondt malgrado lo stesso Ken Vanmarcke abbia provato a difendersi: "Le collaborazioni tra corridori o squadre non sono una novità, né nel mondo delle corse né fuori. Se l'UCI decide di perseguire ognuno di questi casi, avrà bisogno anche lei di una squadra enorme"