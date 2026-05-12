Giro d’Italia 2026 oggi la 4ª tappa Catanzaro-Cosenza: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti

Dopo un giorno di riposo il Giro d’Italia 2026 riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza. 4a tappa, la prima italiana, con inizio alle 13.40 e arrivo attorno alle 17.15. Diretta in chiaro su RaiDue e RaiSport HD.

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Dopo il mini tour in Bulgaria, il Giro d'Italia 2026 rientra in Penisola e con la quarta tappa che scatta oggi da Catanzaro per arrivare a Cosenza. Una frazione come sempre in diretta in chiaro e senza costi aggiuntivi da parte della Rai sia in TV sia in streaming.

Dopo il primo dei tre giorni di riposo si riparte a pedalare e lo si farà con il fiato sospeso perché ogni volta che si arriva da una pausa qualcosa spesso sorprende la carovana. I trasferimenti, enormi, sembrano essere andati a buon fine senza intoppi, anche se Vingegaard non ha mancato di sottolineare che di certe trasferte ne avrebbe fatto volentieri a meno, e quindi si riparte da Catanzaro. Dove non saranno al via i coinvolti nelle due maxi cadute delle prime due tappe che hanno anche sconvolto le graduatorie dei favoriti e le gerarchie all'interno di diversi WorldTour.

4a tappa Catanzaro-Cosenza: c'è Cozzo Tunno, GPM 1a categoria a metà percorso

Il Giro riprende il cammino con la tappa odierna dal chilometraggio soft, poco più di 130 chilometri, alle 13:40 con una lunga salita intermedia che non dovrebbe tuttavia creare scompiglio eccessivo e che spacca la frazione in due. Si parte da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa Tirrenica su strada larga e leggermente ondulata per tutta la prima parte del percorso. Ci sarà poi lo sprint per il traguardo intermedio di San Lucido che vale per la classifica a punti e che soprattutto segna l’inizio della salita di Cozzo Tunno.

La planimetria della 4a tappa del Giro 2026: da Catanzaro a Cosenza

Si è a metà tappa e la scalata porta in vetta al Passo della Crocetta da Paola, con un premio della montagna di prima categoria lungo 14, 5 chilometri con pendenza media del 5,9% e punte dell’11%. Decisivo? Forse per una fuga perché il traguardo è lontano e i corridori affrontano una lunghissima discesa fino alla piana del Crati dove in leggera salita si raggiunge il traguardo di Cosenza, con la retta di arrivo di 450 m al 3,7% di pendenza dove potrebbe arrivare un gruppetto ristretto, attorno alle 17.15.

Giro d'Italia 2026, i favoriti della 4a tappa: se l'arrivo è in volata, nuova sfida Magnier-Milan

Una tappa ondulata e con un GPM molto interessante: le prime tre hanno visto fughe che poi sono state riassorbite prima del traguardo ma che hanno movimentato le giornate bulgare. Da Catanzaro è prevedibile qualche nuovo allungo da corridori fuori dalla generale ma che lottano per le altre maglie, come Sevilla leader degli scalatori, autore di qualche tentativo di giornata che gli ha permesso di raggranellare punti. Qualche battitore libero ci sarà su Cozzo Tunno col gruppo che lascerà fare mantenendo tutto sotto controllo. La sensazione è che ci sarà un arrivo in volata, i nomi? Il due volte già vincitore Paul Magnier (Soudal), lo sconfitto massimo, Jonathan Milan (Lidl-Trek), il redivivo Arnaud De Lie (Lotto).

Dove vedere la 4a tappa Catanzaro-Cosenza in diretta TV e in streaming: il canale in chiaro

Anche la 4a tappa del Giro d’Italia 2026 è in diretta e in chiaro a partire dalle 12.30 su Raisport HD, canale 58 del digitale terrestre, con "Giro Mattina" e "Prima Diretta". Poi passaggio su Rai Due alle 14.05 per la diretta del finale di tappa. In streaming su Raiplay, sempre in modalità gratuita con la telecronaca affidata a Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Davide Cassani. Live a pagamento su Eurosport 1, visibile in streaming, previo abbonamento, sulle piattaforme Discovery Plus, Dazn e HBO.