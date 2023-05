Giro d’Italia 2023, oggi 11ª tappa, Camaiore – Tortona: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 17 maggio la 11ª tappa del Giro d’Italia 2023, Camaiore – Tortona, di 219 km. Partenza prevista alle 11:05, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. E’ la frazione più lunga del Giro, ultima vera chance per i velocisti.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi mercoledì 17 maggio, l'undicesima frazione del Giro d'Italia 2023. Altra tappa dedicata ai velocisti di giornata. Da Camaiore a Tortona in poco meno di 120 chilometri si lascia la Toscana per salire verso il Nord Italia ed avvicinarsi alle Alpi: è la frazione più lunga in assoluto. Tutto può davvero succedere visto che il Giro sta vivendo giorni febbrili: poco prima della pausa, il ritiro di Evenepoel, poi le polemiche sul Covid (che ha fermato altri 8 ciclisti), quindi l'addio alla Cima Coppi sul Gran Sasso e, infine, la decima tappa di Viareggio che si è trasformata in una giornata ad eliminazione diretta, tra maltempo e ripetute cadute. La maglia rosa è sempre sulle spalle di Geraint Thomas della Ineos.

Frazione lunga ma priva di complicazioni e dedicata ai velocisti. Difficile pensare anche alle fughe di giornata con strade larghe e diritte che permettono ai team degli sprinter di gestire eventuali colpi di testa di avventurieri di giornata. E' una delle ultime occasioni per mettersi in mostra tra chi va veloce in sella.

Numero tappa: 11ª tappa, Camaiore – Tortona

Orario di partenza: 11:25

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 219 km

Dislivello: 2.100 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 11ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Camaiore – Tortona

Seconda frazione per gli sprinter dopo quella di Viareggio che ha visto una volata a tre senza veri velocisti al traguardo. Un percorso lungo ma per nulla insidioso che verrà gestito da chi vuole giocarsi l'arrivo in volata. E' il "tappone" del Giro 2023, il percorso più lungo in assoluto tra le 21 tappe. Interessanti un paio di spunti: il Passo del Bracco (GPM 3a categoria) e il Colla di Boasi (3a categoria), due ascese più che pedalabili.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si attraversano tre regioni, Toscana, Liguria e Piemonte con il passaggio degli appennini liguri che presentano l'unica veradifficoltà di giornata per i corridori. Possibile qualche fuga, al Passo del Bracco che potrebbe prendere coraggio sia sulla Colla di Boasi sia sulla Castagnola. Ma gli ultimi 30km sono in pianura. Si parte presto, i chilometri da fare sono tantissimi, 2019: alle 11:15 il via, arrivo previsto verso le 17:15

fonte: Giroditalia.it

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Se il plotone decide, ci sarà la fuga di giornata. Tre GPM scalabili facilmente ma che potrebbero favorire un gruppetto ristretto di uomini non di classifica. C'è da fare i conti però con i velocisti rimasti in corsa e la loro voglia di mettersi in mostra prima delle montagne, anche perché a Viareggio, nella tappa di ieri non c'è stato spazio per loro. L'arrivo a Tortona è per loro e se la fuga non avrà un enorme vantaggio sul finale in pianura verranno tutti ripresi.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Anche per l'undicesima tappa del Giro d'Italia 2023, la diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.