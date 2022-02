Zouma nei guai per un video shock a ‘tradimento’: “Mi dispiace, non lo faccio più” Il fratello di Zouma pubblica su Snapchat un video girato all’interno dell’abitazione. Nelle immagini si vede il calciatore del West Ham maltrattare un gatto domestico. A dare la misura della riprovazione per un atto del genere è la pena prevista dalla legge per simili comportamenti.

Il difensore francese del West Ham, Kurt Zouma, nei guai per maltrattamenti di un gatto domestico.

Nel video si sentono risate di sottofondo ma le immagini hanno scatenato polemiche. Kurt Zouma nemmeno immaginava che la breve clip potesse metterlo nei guai, col rischio di provocargliene anche di più seri. Si è accorto delle conseguenze quando suo fratello, Yoan, l'ha pubblicato su Snapchat e la viralità della sequenza s'è rivelata un boomerang. Cosa ha fatto di così grave? L'episodio risale al giorno dopo la vittoria del West Ham nel quarto turno di FA Cup ed è avvenuto nell'abitazione del 27enne difensore francese. La sequenza mostra l'ex calciatore del Chelsea che prende a calci un gatto domestico, molla un ceffone all'animale o, addirittura, lo insegue per la casa lanciandogli un paio di scarpe.

È stato il tabloid inglese The Sun a pubblicare la clip: divenuta di dominio pubblico, ha costretto l'ex calciatore del Chelsea a scusarsi, fare ammenda per quei gesti che hanno suscitato biasimo nei suoi confronti. In Francia la Fondazione "Brigitte Bardot", che si dedica alla protezione degli animali, ha fatto sapere di essere pronta a sporgere denuncia nei confronti del giocatore. In Inghilterra per sua fortuna la polizia non indagherà sul contenuto di quelle immagini, diversamente Zouma si sarebbe trovato in una situazione spiacevole quanto pericolosa a livello penale: secondo una legge approvata di recente, chi molesta un animale rischia fino a cinque anni di carcere.

A dare la misura della riprovazione per un atto del genere e quanto sia ritenuta importante la questione è stato (anche) il comunicato ufficiale da parte degli Hammers sulla vicenda. "Il West Ham United condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt Zouma, mostrate da un video circolato nelle ultime ore – si legge nella nota -. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma intendiamo precisare che da parte nostra non c'è alcuna indulgenza per atti di crudeltà verso gli animali".

Messo sotto pressione da quanto accaduto, al calciatore nulla è rimasto da fare che scusarsi per le sue azioni commesse in maniera abbastanza impulsiva. "Ci tengo a dire che si è trattato solo di un episodio casuale, che non si ripeterà più – ha ammesso Zouma -. Sono molto dispiaciuto per tutti coloro che sono rimasti sconvolti dal video". Già ma in che condizioni sono i gatti che nel video sono molestati? Lo dice lo stesso giocatore: "Voglio assicurare a tutti che i nostri due gatti stanno benissimo. Sono amati da tutta la nostra famiglia e questo comportamento è stato solo un incidente".