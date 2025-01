video suggerito

Zirzkee esulta facendo un gesto osceno davanti ai tifosi: può rischiare una squalifica Zirkzee potrebbe essere punito con una squalifica dopo il gestaccio messo in mostra durante Manchester United-Southampton: è un’esultanza che viola il regolamento dell FA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Non c'è mai pace per Zirkzee al Manchester United, un'avventura che fin qui non gli ha regalato grandi soddisfazioni. Oltre ai problemi di campo e a quelli relativi al rapporto con Amorim, l'olandese ora potrebbe ritrovarsi ad affrontare una situazione molto spiacevole per via dell'esultanza messa in mostra nell'ultima partita di campionato contro il Southampton. Un gesto osceno che potrebbe costargli una squalifica e anche una lavata di capo da parte dell'allenatore, con il quale al momento non c'è grande feeling.

L'ex Bologna è entrato in campo all'inizio del secondo tempo con i Saints, giusto in tempo per partecipare alla grande rimonta della sua squadra che è stata trascinata fino alla vittoria in rimonta grazie alla strepitosa tripletta di Diallo. Impossibile non lasciarsi andare a una gioia sfrenata davanti a una partita che si è capovolta in un modo così imprevisto, ma Zirkzee ha oltrepassato il limite consentito dal regolamento.

Zirkzee rischia la squalifica per un gestaccio

Diallo è stato il grande protagonista della serata e a ogni suo gol i compagni di squadra sono corsi dai tifosi per festeggiare insieme. Tre gol, tre esultanze sfrenate, ma una di queste potrebbe incastrare Zirkzee e portarlo a qualche giornata di squalifica, oltre che a una multa salatissima. L'olandese è entrato in campo al 53′ e si è fatto trascinare troppo oltre mentre esultava per un gol: è andato dai suoi tifosi come il resto della squadra, ma anziché abbracciare tutti gli altri si è rivolto ai tifosi toccandosi il cavallo dei pantaloni.

Un gesto osceno inequivocabile e che potrebbe essere sanzionato con una squalifica. La FA infatti è intransigente in questi casi e non tollera nessuna celebrazione che possa essere "provocatoria o derisoria in qualsiasi modo" citando il regolamento. Zirkzee adesso rischia una giornata di squalifica, come accaduto già ad altri giocatori che si sono ritrovati nella stessa situazione, oltre a una multa per il gestaccio non consentito.