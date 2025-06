video suggerito

Chi è Abou Ali, sorpresa palestinese al Mondiale per Club che esulta facendo il gesto di Handala Wessam Abou Ali ha segnato una tripletta nella sfida che tra Al-Ahly e Porto. L'attaccante palestinese è stato la sorpresa al Mondiale per Club e la sua esultanza è stata molto significativa: ha fatto il gesto di Handala.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Al Ahly non è riuscito nell'impresa di centrare una storica qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club nonostante lo spettacolare 4-4 contro il Porto nell'ultimo turno della fase a gironi gruppo A. La squadra egiziana e quella portoghese hanno infatti chiuso a 2 punti lasciando il passaggio del turno a Palmeiras e Inter Miami. Una serata che però l'Al Ahly ricorderà a lungo, soprattutto il suo centravanti, quel Wessam Abou Ali, attaccante palestinese del club egiziano, il quale è stato protagonista di una tripletta da urlo che ha fatto impazzire i suoi tifosi.

Classe 1999, a 26 anni Ali ha vissuto diverse esperienze calcistiche, sopratutto tra Danimarca e Svezia per poi finire in Egitto al Al Ahly con il quale ha partecipato a questo Mondiale per Club. Al termine della partita col Porto, nonostante la prestazione pazzesca, Ali si è scusato con i propri tifosi per il mancato passaggio del turno. Ma durante la sfida ciò che ha colpito è stata anche l'esultanza del giocatore che ha festeggiato quei tre gol facendo un gesto molto significativo. Ali sembra mostrare al pubblico un numero con le dita ma in realtà si trattava del gesto di Handala. Handala è un personaggio a fumetti diventato un'icona in Palestina e a livello internazionale le cui storie trattano di pace, speranza, resistenza e riscatto per il suo popolo.

L’esultanza di Ali dopo uno dei tre gol al Porto.

Chi è Handala

Handala è un bambino creato nel 1969 dall’artista Naji Al Ali. Il suo nome deriva da “al-hanzal”, arbusto spinoso mediorentale dai frutti amari. Il suo sguardo è rivolto alla tragedia palestinese, alla sua gente che ancora resiste nonostante tutto. Oggi il personaggio rimane ampiamente popolare come rappresentante del popolo palestinese e si trova su numerosi muri ed edifici in tutta la Cisgiordania, in particolare come graffiti sul Muro della Cisgiordania, a Gaza e in altri campi profughi palestinesi, e come motivo popolare anche per tatuaggi.

Il gesto fatto da Abou Ali durante la sfida contro il Porto.

Il gesto di Handala ripetuto nel mondo dello sport

Quel gesto Ali dunque l'ha voluto portare anche al Mondiale per Club in un periodo storico assolutamente difficile e col conflitto conflitto israelo-palestinese oggi più che mai acceso e di grande attualità. Nello sport però il gesto di Handala negli ultimi due anni, è diventato molto popolare proprio per esprimere sostegno alla Palestina. Ali infatti non è stato il primo a farlo in uno stadio durante una partita. Come lui anche i giocatori dell'Al-Ahly al Mondiale per Club 2023, Felipe Chamorro del Palestino, Ahmed Hamdi dello Zamalek e adine Mohamed dell'Al-Ahly l'hanno ripetuto.