Zielinski elogia il lavoro di Chivu all’Inter: “Sta facendo una cosa bellissima”. È un messaggio per Inzaghi

Piotr Zielinski è uno dei protagonisti nella vittoria dell’Inter per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise e ha analizzato la prestazione dei nerazzurri che hanno vinto la terza partita su tre giocate in Champions League. Il centrocampista polacco ha riconosciuto le difficoltà iniziali della gara, poi ribaltata con personalità: “Sapevamo delle difficoltà, ma non così tante all’inizio: dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati e abbiamo messo a posto le cose. Loro sono un’ottima squadra, ma contava vincere, abbiamo mostrato tanta qualità e non abbiamo subito gol.”

Il centrocampista polacco ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu e sempre ai microfoni di SportMediaset ha lanciato una frecciatina all'ex tecnico Simone Inzaghi: "Il mister è bravissimo, mette tutti al centro: ci guarda negli allenamenti, vede la nostra forma e ci dà le opportunità nelle partite. Siamo tutti pronti, la cosa bellissima che fa è far giocare tutti, gira la squadra: è un bene non avere solo 11 titolari che giocano sempre. Chi è in panchina deve essere sempre pronto per dare il proprio contributo come deve essere nelle grandi squadre".

Zielinski elogia il lavoro di Chivu all'Inter: è un messaggio per Inzaghi

Il centrocampista polacco è stato impiegato in 7 partite, collezionando 219 minuti tra Serie A e Champions League, e non è mai partito titolare prima della partita in Belgio ma le sue dichiarazioni sembrano un messaggio per l'ex allenatore nerazzurro soprattutto quando fa riferimento al fatto che fa "giocare tutti" e che "è un bene non avere solo 11 titolari che giocano sempre".

Zielinski ha sottolineato l’importanza della solidità difensiva e della mentalità di gruppo: "Buona classifica, andiamo avanti passo dopo passo. L'approccio poteva essere diverso, loro hanno creato occasioni ma siamo stati bravi a non subire gol: c'è anche la bravura degli avversari. Loro hanno preparato bene le palle inattive, dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista. Ma l'importante era vincere, abbiamo mostrato grande qualità e ce la godiamo".

Il prossimo impegno dell'Inter sarà a Napoli, squadra in cui Zielinski ha giocato per otto stagioni prima di passare in nerazzurro: "Ci sarà sicuramente la voglia di vincere, è il nostro obiettivo: siamo solo all'ottava giornata e c'è tempo, ma andremo a fare la nostra partita provando a portare i tre punti a Milano che sono importanti".