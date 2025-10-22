Calcio
video suggerito
video suggerito

Zielinski elogia il lavoro di Chivu all’Inter: “Sta facendo una cosa bellissima”. È un messaggio per Inzaghi

Zielinski è stato uno dei protagonisti nella vittoria dell’Inter per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise: il centrocampista polacco elogia il lavoro di Chivu e lancia una frecciatina a Inzaghi.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Piotr Zielinski è uno dei protagonisti nella vittoria dell’Inter per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise e ha analizzato la prestazione dei nerazzurri che hanno vinto la terza partita su tre giocate in Champions League. Il centrocampista polacco ha riconosciuto le difficoltà iniziali della gara, poi ribaltata con personalità: “Sapevamo delle difficoltà, ma non così tante all’inizio: dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati e abbiamo messo a posto le cose. Loro sono un’ottima squadra, ma contava vincere, abbiamo mostrato tanta qualità e non abbiamo subito gol.”

Il centrocampista polacco ha elogiato il lavoro di Cristian Chivu e sempre ai microfoni di SportMediaset ha lanciato una frecciatina all'ex tecnico Simone Inzaghi: "Il mister è bravissimo, mette tutti al centro: ci guarda negli allenamenti, vede la nostra forma e ci dà le opportunità nelle partite. Siamo tutti pronti, la cosa bellissima che fa è far giocare tutti, gira la squadra: è un bene non avere solo 11 titolari che giocano sempre. Chi è in panchina deve essere sempre pronto per dare il proprio contributo come deve essere nelle grandi squadre".

Immagine

Zielinski elogia il lavoro di Chivu all'Inter: è un messaggio per Inzaghi

Il centrocampista polacco è stato impiegato in 7 partite, collezionando 219 minuti tra Serie A e Champions League, e non è mai partito titolare prima della partita in Belgio ma le sue dichiarazioni sembrano un messaggio per l'ex allenatore nerazzurro soprattutto quando fa riferimento al fatto che fa "giocare tutti" e che "è un bene non avere solo 11 titolari che giocano sempre".

Leggi anche
Chivu fa tre su tre in Champions e spiega come ha rigenerato l'Inter: "A volte il calcio è bastardo"

Zielinski ha sottolineato l’importanza della solidità difensiva e della mentalità di gruppo: "Buona classifica, andiamo avanti passo dopo passo. L'approccio poteva essere diverso, loro hanno creato occasioni ma siamo stati bravi a non subire gol: c'è anche la bravura degli avversari. Loro hanno preparato bene le palle inattive, dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista. Ma l'importante era vincere, abbiamo mostrato grande qualità e ce la godiamo".

Immagine

Il prossimo impegno dell'Inter sarà a Napoli, squadra in cui Zielinski ha giocato per otto stagioni prima di passare in nerazzurro: "Ci sarà sicuramente la voglia di vincere, è il nostro obiettivo: siamo solo all'ottava giornata e c'è tempo, ma andremo a fare la nostra partita provando a portare i tre punti a Milano che sono importanti".

Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Conte non si trattiene dopo il crollo: "Situazioni spudorate". Ce l'ha con chi ha pompato il Napoli
Lang: "Ho parlato una sola volta con Conte. Non so cos’altro fare, è meglio non dire nulla"
Perché l’arbitro ha fatto giocare il recupero di PSV-Napoli anche se la partita era sepolta sul 6-2
Chivu traccia la strada per proteggere Pio Esposito: "Abbassare le aspettative di tutti"
Stasera c'è Real Madrid-Juventus al Bernabeu: Tudor per scacciare l'esonero, le formazioni
In serata si gioca anche Atalanta-Slavia Praga: Lookman rigenerato, le formazioni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views