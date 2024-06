video suggerito

Zenga fa una previsione sul rigore di Modric in Croazia-Italia: sapeva come sarebbe andata a finire Walter Zenga non ha avuto nessun dubbio quando ha visto Modric poggiare il pallone sul dischetto del rigore: sapeva già che Donnarumma gli avrebbe parato il tiro.

A cura di Ada Cotugno

Il calcio di rigore di Luka Modric ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli italiani tranne uno che sapeva benissimo come sarebbe andata a finire. Walter Zenga ha mantenuto una calma glaciale quando il centrocampista del Real Madrid si è avvicinato al dischetto, confidando nelle doti di Gigio Donnarumma e avvertendo qualche segnale anche nel rigorista con il suo occhio esperto.

La previsione di Zenga durante Croazia-Italia

L'ex portiere e ora allenatore era riunito in un locale con i suoi amici per assistere alla partita decisiva dell'Italia, fondamentale per passare alla fase a gironi degli Europei. Nel momento del calcio di rigore assegnato alla Croazia tutti attorno a lui erano in agitazione, soprattutto perché il pallone era fra le braccia di un giocatore come Modric: impossibile pensare che potesse essere proprio lui a sbagliare, eppure Zenga ha voluto dare fiducia a Donnarumma.

In un video che circola sui social si vede l'ex giocatore che non ha alcun dubbio su come sarebbe andato a finire quel calcio di rigore. "Glielo para, glielo para facile", continua a ripetere Zenga tra l'incredulità dei suoi amici che già erano abbattuti per il possibile gol della Croazia che avrebbe rovinato il cammino dell'Italia.

Ma alla fine ha avuto ragione lui: Donnarumma ha ipnotizzato Modric e ha parato il calcio di rigore, per la soddisfazione dell'allenatore che si è preso applausi e complimenti nel momento della parata. Zenga aveva previsto già tutto, come se in campo in quel momento ci fosse stato lui a difendere la porta della squadra di Luciano Spalletti.

La sua sicurezza sul pronostico ha stupito non soltanto le persone che erano con lui, ma anche tutti gli utenti sui social che hanno visto il video. Nessuno dimentica la sua carriera e il suo talento che lo hanno portato ad avere un occhio clinico anche in situazioni come questa dove la sua esperienza fa tutta la differenza.