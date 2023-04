Zazzaroni dà del cadavere calcistico a Di Maria: ha tradito Allegri. L’argentino reagisce Secondo Zazzaroni, Allegri si aspettava molto di più da Di Maria, equiparato a Pogba e Paredes. il Fideo ha risposto sui social.

A cura di Marco Beltrami

Il campionato di Serie A vive il suo rush finale ed è già tempo di primi bilanci e pareri. Uno di questi, con riferimento ad alcune stelle della Juventus ha fatto molto discutere. Protagonista il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intervenuto nelle vesti di opinionista durante la trasmissione Mediaset Pressing. Le sue parole su Di Maria in particolare hanno provocato la reazione del diretto interessato.

Cosa ha detto nello specifico, Zazzaroni? In un discorso più ampio, il giornalista ha fatto riferimento alle aspettative a suo dire tradite da parte dei tre giocatori arrivati alla Juventus a parametro zero, ovvero Pogba, Di Maria e Paredes. Il volto noto della TV, si è soffermato soprattutto sui primi due, con queste parole: "Quello che noi trascuriamo sempre in analisi, è che sicuramente Allegri è pigro in sede di mercato, ma non poteva spendere e poteva prendere solo dei parametri zero. Quando gli hanno detto che c’erano Pogba, Di Maria e Paredes, giocatori di livello internazionale, ha pensato di alzare il livello della Juventus a zero".

Le cose però a detta di Zazzaroni sono andate molto male: "Non a caso se vedete il livello delle commissioni 2022, la Juventus è quella che ha speso di più perché prende i parametri zero costosi. Solo che erano due cadaveri, ha preso due cadaveri: uno è Pogba che ancora oggi non vediamo, e l’altro mezzo e mezzo è Di Maria. Paredes? Con tutto il rispetto, si parla di sport, di calcio, cadaveri nel senso calcistici".

Angel Di Maria dopo un inizio non semplice e contraddistinto anche da qualche infortunio di troppo e un pizzico di nervosismo, ha conquistato i tifosi della Juventus. 8 gol (memorabile la tripletta al Nantes in Europa League), 7 assist in 25 partite, per il Fideo che nel frattempo si è laureato campione del mondo con l’Argentina. Il suo futuro è un’incognita, anche se la curva della Juventus spera nel rinnovo per un’altra stagione.

Assai diverso il rendimento di Paul Pogba, falcidiato dai problemi fisici, con appena due presenze per un totale di 35’ all’attivo. Paredes è uscito invece un po’ dai radar di Allegri, non avendo mai di fatto brillato in maglia Juventus. Al termine della stagione potrebbe tornare a Parigi.

Ma come ha reagito Di Maria a questo intervento? La stella dell'Argentina e della Juventus si è limitato ad un commento su Instagram, al post relativo alle dichiarazioni di Zazzaroni. Nessuna parola, ma solo le faccine con le risate con le lacrime agli occhi. Insomma, l'ex PSG non ha gradito ma l'ha presa con il sorriso.