Zaniolo a un passo dal Galatasaray, c’è l’accordo con la Roma: nel contratto ci sarà una clausola Nicolò Zaniolo giocherà con il Galatasaray. Il centrocampista già nel pomeriggio dovrebbe volare in Turchia. La Roma ha accettato l’offerta del Galatasaray, Zaniolo firmerà un lungo contratto che ha anche una clausola rescissoria.

A cura di Alessio Morra

Manca solo l'ufficialità. Perché il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray pare cosa fatta. Emissari del club turco sono partiti alla volta di Milano dove incontreranno nella giornata di oggi l'agente del calciatore, con il quale hanno raggiunto l'accordo economico. Ma è soprattutto con la Roma che il club di Istanbul deve trovare l'intesa, che pare davvero vicinissima. Entro mercoledì Zaniolo sarà un calciatore del Galatasaray, che in rosa ha Icardi, Sergio Olivera (compagno in giallorosso lo scorso anno) e Mertens e che è soprattutto al comando del campionato.

Dopo la richiesta di cessione e le parole durissime di Mourinho, si era capito che il tempo di Zaniolo alla Roma era finito. Allo scoccare delle venti del 31 gennaio il centrocampista ligure non è stato ceduto, ma in Turchia il mercato è aperto fino a mercoledì 8 febbraio, e sfruttando questa finestra due dei principali club (oltre al Galatasaray ci ha provato il Fenerbahce) hanno trattato con il giocatore e con la Roma. La fumata sta per arrivare e sarà bianca.

Prima di dire sì il giocatore ha anche sentito il c.t. Mancini, che gli ha garantito che come ha sempre detto non ha preclusioni per nessuno e continuerà a seguirlo (e a convocarlo in Nazionale se lo riterrà utile alla causa dell'Italia.

Quali sono le cifre della trattativa Zaniolo? La Roma otterrà una cifra minore rispetto a quanto chiesta poche settimane fa. 18 milioni di euro più 4 di bonus che paiono facilmente raggiungibili. Il centrocampista classe 1999 firmerà un contratto di 4 anni e mezzo e guadagnerà 3,6 milioni di euro più bonus. Nel contratto sarà inserita una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Alcuni dettagli vanno limati. La Roma ad esempio pretenderebbe una percentuale sulla futura rivendita.

Il calciatore lascerà la Roma dopo quattro anni e mezzo, vissuti tra alti e bassi, a causa di due serissimi infortuni al ginocchio. Ha segnato il gol che ha permesso ai giallorossi di vincere lo scorso maggio la Conference League.