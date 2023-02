Zaniolo verso il Galatasaray con le idee chiare: si è già preparato una via di uscita Nicolò Zaniolo vicinissimo al Galatasaray. Il calciatore ha dato disponibilità al trasferimento in Turchia, ma manca ancora l’intesa tra i club. Il classe 1999, però, sta già lavorando per prepararsi una via di uscita.

A cura di Vito Lamorte

Il caso Zaniolo potrebbe trovare una inaspettata via d'uscita per entrambe le parti. Il calciatore della Roma, come è ormai noto da qualche giorno, è in rotta con la società capitolina e aveva espresso la sua volontà concreta di lasciare il club giallorosso nel mercato invernale. Questa situazione non si è verificata perché il club dei Friedkin non vuole mandare via temporaneamente il jolly offensivo, come chiesto da Milan e Tottenham; mentre Zaniolo ha rifiutato l'offerta del Bournemouth, che lo aveva cercato per portarlo in Premier League.

Nelle scorse ore si è fatta largo l'ipotesi Turchia per il calciatore classe 1999, che è stato accostato al Fenerbahçe e al Galatasaray, ma sarebbe il secondo club ad avere più chance di chiudere la trattativa e assicurarsi le performance del giovane calciatore italiano.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca tra i turchi e il club capitolino.

In base alle ultime indiscrezioni la Roma chiedere una trentina di milioni per il cartellino di Zaniolo, che potrebbero anche essere divisi in 25 sicuri subito e 5 da aggiungere con i bonus; ma il Galatasaray offre circa 22 milioni di euro comprensivi di bonus. Per lui è pronto un contratto da circa 3-4 milioni a stagione per quattro anni ma c'è un piccolo particolare da limare: la clausola rescissoria.

Il giocatore vorrebbe abbassare la proposta del Gala di 30/35 milioni di euro e sono ore molto calde. L'idea di Zaniolo è quella, chiaramente, di trasferirsi in Turchia con clausola bassa per garantirsi un eventuale prossimo trasferimento senza troppi problemi: il calciatore vorrebbe riuscire ad andare già la prossima estate al Milan, club a cui il giocatore aveva già detto ‘sì' nell'ultima sessione di mercato.

Nicolò Zaniolo ha messo like a un post di Dries Mertens, che celebrava il gol nella gara contro il Trabzonspor, e il gradimento non è passato inosservato ai tifosi turchi che si sono scatenati nei commenti. Nelle scorse ore il calciatore della Roma avrebbe già sentito anche con i vari ex "italiani" come Icardi, Torreira e lo stesso Mertens; che gli hanno consigliato di andare.

In Turchia il mercato chiuderà mercoledì 8 febbraio, quindi ci sono ancora 72 ore per chiudere l'operazione. Presto capiremo se il caso Zaniolo è arrivato al suo epilogo.