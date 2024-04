Xabi Alonso interrompe l’allenamento del Bayer Leverkusen ogni volta che vede una giocata: è vietata Xabi Alonso ha le idee chiare sul modo in cui deve giocare il suo Bayer Leverkusen e interrompe l’allenamento ogni volta che vede una giocata che va contro i suoi principi: non vuole lanci lunghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Xabi Alonso ha le idee chiare sul modo in cui deve giocare il suo Bayer Leverkusen e interrompe l'allenamento ogni volta che vede una giocata che va contro i suoi principi: non vuole lanci lunghi. L'allenatore spagnolo ha vinto la Bundesliga in maniera clamorosa e ora la sua squadra vuole completare l'annata dando l'assalto alla Coppa di Germania e all'Europa League:

L'ex centrocampista della nazionale spagnola in questo momento è uno degli allenatori più chiacchierati del mondo e per lui sembravano aprirsi le porte delle big dopo la cavalcata che ha portato le Aspirine al trionfo nel campionato tedesco: non sarà così perché Xabi ha deciso di sposare il progetto del Bayer.

Xabi Alonso ferma l'allenamento: c'è una giocata che non vuole vedere

Xabi Alonso schiera i suoi con 3-4-2-1 molto fluido che punta molto sul pressing e sull'occupazione dello spazio quasi geometrica: spesso si può notare la formazione di triangoli sul campo, che permettono al giocatore in possesso di palla di avere più soluzioni di gioco vicine e almeno una lontana, in modo da poter ribaltare l'azione velocemente. Tra le caratteristiche principali del Bayer Leverkusen ci sono le ripartenze veloci e le verticalizzazioni mirate a premiare i movimenti di Boniface, Wirtz, Adli o chiunque occupi in quel momento la posizione più avanzata.

Leggi anche Bayer Leverkusen campione di Germania per la prima volta: Xabi Alonso domina la Bundesliga e scrive la storia

Il lavoro fatto da Xabi in allenamento è evidente fin dal primo giorno al Bayer e sempre più spesso escono dei video delle sessioni in cui nasce l'idea di gioco dell'allenatore spagnolo. L'ultimo fa riferimento ad un modo di cercare la profondità senza passare per i lanci lunghi.

Il tecnico del Leverkusen ferma il gioco durante l'esercitazione perché un suo calciatore ha provato il lancio lungo per un compagno ma Xabi gli fa capire che sfruttando il movimento di un compagno in mezzo al campo il pallone può arrivare in maniera più comoda da gestire e il calciatore che deve andare a concludere può farlo nel modo più efficace.

Per alcuni può sembrare una banalità e altri lo giudicheranno come un vezzo estroso ma da questi dettagli si intuisce come l'idea è quella di permettere ai suoi calciatori di arrivare al tiro in porta nella maniera più ‘comoda' possibile.