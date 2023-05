Xavi Simons a 20 anni è diventato un mostro: segna un gol spaziale ed è capocannoniere in Olanda A 20 Xavi Simons è definitivamente esploso: il trequartista dalle iconiche treccine, che nelle giovanili del Barcellona sembrava poter essere l’erede di Messi, ha trascinato il PSV per tutta la stagione e con un gol spaziale nell’ultima giornata si è laureato capocannoniere del torneo.

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica si è conclusa l'Eredivisie, il massimo campionato olandese: tutte le partite sono state giocate in contemporanea, come da tradizione, e dunque sono arrivati gli ultimi verdetti stagionali. Nella parte alta della classifica, preso atto da tempo del titolo andato al Feyenoord del confermatissimo Arne Slot, restava da stabilire l'altra squadra qualificata alla Champions League.

Il PSV arrivava all'appuntamento con tre punti di vantaggio sull'Ajax e dunque bastava un punto per assicurarsi il secondo posto: è arrivata una vittoria sul difficile campo dell'AZ, mentre i Lancieri terminavano la loro stagione horror perdendo 3-1 in casa del Twente. Nel successo per 2-1 del PSV ha ancora una volta brillato la stella ormai esplosa di Xavi Simons: il 20enne trequartista olandese di origini surinamesi ha messo a segno una doppietta che non solo ha sigillato la Champions della squadra di Van Nistelrooy (clamorosamente dimissionario dopo aver vinto coppa nazionale e Supercoppa), ma ha consentito a lui stesso di laurearsi capocannoniere di Eredivisie con 19 gol segnati in 34 partite.

In un reparto offensivo in cui sono presenti anche il veterano Luuk de Jong, il belga Thorgan Hazard e il giovane portoghese Fabio Silva, è Xavi Simons l'uomo chiamato a far scoccare la scintilla, dall'alto di un talento che è apparso cristallino fin da quando ragazzino aveva fatto mirabile nella cantera del Barcellona. Sembrava destinato a percorrere le orme di Messi ed invece con la prima squadra blaugrana non è riuscito a giocare neanche un minuto, passando a parametro zero al PSG nel 2019, all'età di 16 anni.

Leggi anche Osimhen segna il gol scudetto, il Maradona e Napoli esplodono di gioia

Anche qua, a dispetto della maturazione fisica, Xavi Simons non è riuscito ad imporsi, complice una rosa strapiena di campioni soprattutto dalla trequarti in su: nei quattro anni di contratto sono state solo 11 le presenze in prima squadra (zero gol, un assist) e dunque la scorsa estate il ragazzo dalle iconiche treccine ha tirato le conclusioni e deciso di non rinnovare col club parigino, accasandosi ancora a costo zero al PSV, sia pure con una clausola di riacquisto a favore del PSG, peraltro valida solo nel 2023.

Il ritorno in patria è stato una mossa felice per entrambe le parti: Xavi Simons ha fatto la fortuna del PSV e dal canto suo si è rilanciato alla grande, termine un po' surreale visto che parliamo di un classe 2003. Il talento è tutto lì da vedere, come dimostra la seconda rete che al 98′ ha dato la vittoria sull'AZ. Xavi Simons ha preso palla appena dopo la metà campo, si è involato lasciando sul posto tre avversari, poi ha scartato il portiere e insaccato. Una vera gioia per gli occhi e chissà che il PSG non lo riporti a casa…