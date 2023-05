Incredibile decisione dell’Ajax: non festeggia il titolo femminile perché i maschi sono andati male L’Ajax ha deciso di non festeggiare in piazza il titolo nazionale vinto dalla squadra femminile, “per la mancanza di gioia” collegata alla stagione deludente della formazione maschile: “Pensiamo che non sia saggio”.

A cura di Paolo Fiorenza

Se è vero che è stata una stagione molto deludente per l'Ajax, fuori dalla lotta per il titolo da tempo ed eliminato nei gironi di Champions e poi nel playoff di Europa League, non altrettanto si può dire per la formazione femminile dei Lancieri, che si è aggiudicata il campionato nazionale battendo sul filo di lana il Twente, 55 punti a 54.

È il terzo titolo di campione d’Olanda vinto nella sua storia dall’Ajax Women

Un successo che tuttavia, in maniera abbastanza incredibile, il club di Amsterdam ha deciso di non festeggiare con i massimi onori, proprio a causa del clima plumbeo che grava sulla squadra maschile e della relativa contestazione dei tifosi. Una presa di posizione che tanto più stupisce in un Paese come l'Olanda, eppure le dichiarazioni di un portavoce dell'Ajax – riportate da NU.nl – non sono fraintendibili.

Dunque l'Ajax Women non sarà premiata pubblicamente lunedì prossimo nella centralissima Piazza Leidseplein ad Amsterdam per aver vinto il titolo nazionale. Il sindaco della capitale, Femke Halsema, aveva fatto l'offerta di una celebrazione in grande stile e l'Ajax inizialmente aveva acconsentito, ma adesso il club ha deciso di annullare la festa.

"L'Ajax ha detto al sindaco di riconsiderare la cerimonia – ha confermato il portavoce dell'Ajax – Non siamo d'accordo con l'ora e il luogo del tributo offerto". Vista l'atmosfera negativa che circonda la squadra maschile, il club sospetta che l'affluenza alla festa delle ragazze possa essere deludente, "il che non fa bene all'immagine del calcio femminile".

Ma sono le parole successive a fare definitamente luce sui motivi della decisione dei Lancieri: "Anche la mancanza di gioia dentro e intorno all'Ajax in generale, in collegamento con le prestazioni della prima squadra in questa stagione, ha un ruolo in questo. Pensiamo che non sia saggio onorare l'Ajax Women in città la prossima settimana e non è un buon segnale per le donne dell'Ajax o per i nostri tifosi".

La delusione dell’Ajax dopo l’eliminazione in Europa League per mano dell’Union Berlino

Una decisione davvero mortificante e lo stesso comune di Amsterdam si è detto deluso dall'annullamento della cerimonia: "Purtroppo, senza la collaborazione del club, il sindaco e l'assessore non vedono alcuna possibilità di organizzare una cerimonia di successo". Per l'Ajax Women è il terzo titolo nella storia del club, dopo i precedenti campionati vinti nel 2017 e nel 2018.

Quanto alla squadra di Heitinga – ad una giornata dal termine del campionato di Eredivisie, vinto con largo margine dal Feyenoord – si trova in terza posizione a tre punti dal PSV secondo: soltanto una sconfitta di quest'ultimo nell'ultimo turno contro l'AZ e una contemporanea vittoria di Tadic e compagni col Twente darebbe la seconda piazza ai Lancieri e relativa qualificazione alla Champions League (in caso di arrivo a pari punti vale la differenza reti in Olanda).