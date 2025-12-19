Il giovane calciatore honduregno Wilmer López Campos è morto a 22 anni in un tragico incidente motociclistico: “La perdita di un atleta così giovane e talentuoso rappresenta un colpo devastante per l’intero movimento calcistico”.

Un giovane talento del calcio honduregno è tragicamente scomparso nelle prime ore di sabato mattina. Wilmer Antonio López Campos, 22 anni, promettente calciatore del Club Sitraterco, è rimasto coinvolto in un grave incidente motociclistico a San Pedro Sula, nel dipartimento di Cortés.

L’impatto, violentissimo, ha causato ferite devastanti alle quali i medici non sono riusciti a porre rimedio, nonostante i tentativi disperati di soccorso. Trasportato d’urgenza all’Istituto di Previdenza Sociale della città, Wilmer è deceduto poco dopo l’arrivo, lasciando un vuoto immenso nel mondo sportivo locale e nella sua famiglia.

Secondo le prime testimonianze dei residenti della zona, il boato dell’impatto ha svegliato gli abitanti a notte fonda, confermando la gravità dell’incidente. Inizialmente si erano diffuse voci riguardo a una possibile corsa clandestina, ma la famiglia del calciatore ha prontamente smentito, chiarendo che si trattava di una tragica fatalità. Wilmer, noto per il suo impegno in campo e per il carattere solare, era considerato uno dei giovani più promettenti del club e del panorama calcistico honduregno.

Muore a 22 anni Wilmer López Campos in un incidente motociclistico: tragedia in Honduras

Dopo la notizia, la Carlos A. Turnbull Major League ha pubblicato una dichiarazione ufficiale esprimendo il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia: “La Carlos A. Turnbull Major League esprime la sua più profonda tristezza per la scomparsa di Wilmer Antonio López Campos, giocatore in attività del Club Sitraterco. La perdita di un atleta così giovane e talentuoso rappresenta un colpo devastante per l’intero movimento calcistico e per tutti coloro che lo conoscevano.”

I compagni di squadra, allenatori e tifosi hanno immediatamente iniziato a condividere messaggi di cordoglio sui social, ricordando la passione e la dedizione di Wilmer per il calcio.

La notizia ha scosso profondamente l’Honduras e la comunità sportiva internazionale, riportando l’attenzione sulla fragilità della vita dei giovani atleti e sull’importanza della sicurezza sulle strade. La sua memoria rimarrà viva tra chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e seguirne la crescita professionale.