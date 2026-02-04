Wanda Nara: “Mauro Icardi ha un debito enorme che continua a aumentare. Sto pagando tutto da sola”

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a esserci grandi tensioni. La fine della loro relazione ha portato a una lunga serie di battaglie legali contrassegnate anche da messaggi più o meno diretti tra i due a mezzo social o tramite interviste. In una di queste, Wanda Nara, ha parlato ancora in diretta telefonica con DDM. Secondo quanto riferisce Caras la showgirl ha spiegato:

"Volevo chiarire alcune cose perché la verità è che non va bene, soprattutto quando altre donne escono allo scoperto e parlano male senza argomenti e con bugie", ha detto, riferendosi alle dichiarazioni dell'avvocato Lara Piro. L'imprenditrice è stata decisa fin dall'inizio e ha chiarito che non intende continuare a spiegare sempre la stessa cosa prima di fornire la sua versione sulla divisione dei beni, le accuse, l'assicurazione sanitaria prepagata e, soprattutto, il debito di mantenimento che Mauro Icardi ha nei suoi confronti: "Se paga il mantenimento, il problema è risolto e addio avvocati".

Icardi con Wanda Nara.

Wanda Nara aveva fatto sapere che sta sostenendo economicamente l'istruzione delle figlie e tutte le altre spese e spiega: "Quattro anni fa c'è stata una divisione dei beni che non è stata fatta in questo Paese. Il mio accordo era 50/50 ed è stato redatto in Italia". A tal proposito, ha sottolineato: "Se non fosse stato così, sarei stata perseguita legalmente. E questo non è mai successo". La donna ha fatto sapere che il suo problema sia solo in relazione alle spese che non sarebbero state pagate da Icardi. Quelle riguardanti il mantenimento. La conduttrice televisiva ha confermato che il debito per il mantenimento ammonta a circa 600.000 dollari.

"È una cifra piuttosto spaventosa, ma gran parte sono interessi. Ogni giorno che passa senza che lui paghi, si accumula un'enorme montagna di debiti". Wanda Nara ha dunque sottolineato come tutto giri intorno a questa questione e allo stesso tempo ha fatto intendere come il team legale di Icardi stia provocando ulteriore caos: "Più problemi ci sono, più ci guadagnano e meno il conflitto viene risolto". Inoltre, ha chiarito che, nel frattempo, è lei a occuparsi di tutto: "Pago io per quello che Mauro non paga. Me la cavo da sola – ha detto, sottolineando – Ho una vita meravigliosa perché lavoro duro. Pago io questa vita; non prendo soldi dalle mie figlie, anzi ".