Icardi duro su Wanda Nara: “Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro”

La tregua tra Mauro Icardi e Wanda Nara è già finita. Dopo le ultime dichiarazioni della conduttrice, il calciatore esplode sui social con accuse pesantissime: “Mi ha denunciato falsamente per violenza e mi ha sottratto milioni. Per me non sarà mai parte della mia famiglia”. Lei replica: “Non paghi il mantenimento”.

Mauro Icardi e Wanda Nara sono di nuovo ai ferri corti. Se solo pochi giorni fa la conduttrice di Masterchef Celebrity sembrava voler distendere i toni, paragonando il legame con l'ex marito a quello (ormai pacifico) con Maxi Lopez, la reazione del calciatore è stata un terremoto che ha spazzato via ogni diplomazia.

L'attacco di Icardi: "È una bugiarda patologica"

A scatenare l'ira dell'attaccante sono state le parole di Wanda al settimanale Intrusos, dove sosteneva di sentire regolarmente l'ex marito. Una versione che Icardi ha bollato come pura invenzione, pubblicando uno sfogo senza precedenti su Instagram. Il calciatore ha definito l'ex moglie una "bugiarda patologica", accusandola di manipolare la realtà a suo piacimento: "È sorprendente che la gente continui a credere a lei, non per quello che dico io, ma per quello che dimostrano le sue stesse azioni", ha esordito Mauro, aprendo un elenco di accuse da brividi. Icardi è entrato poi nei dettagli legali e finanziari, sostenendo di essere stato vittima di denunce strumentali: "Mi ha accusato falsamente di violenza di genere in ripetute occasioni e mi ha escluso dalle mie case con false accuse". Ma il punto più critico riguarda il rapporto con le figlie e un presunto ammanco milionario: "Mi ha rubato sette milioni di euro, fatto ormai di dominio pubblico. Questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai, mai parte della mia famiglia".

La replica di Wanda: "Un padre che non paga il mantenimento"

La risposta di Wanda Nara non si è fatta attendere, spostando il focus sui doveri genitoriali e sui fallimenti sportivi dell'ex compagno. La showgirl ha respinto ogni accusa di furto, rivendicando la propria indipendenza finanziaria: "Non ti ho mai rubato nulla e ho sempre pagato le tasse per conto mio", ha chiarito, passando poi al contrattacco sul fronte giudiziario. Wanda ha infatti accusato Icardi di essere inadempiente: "Non è ben visto in nessuna parte del mondo un padre che non paga il mantenimento". Infine, non è mancata una stoccata professionale velenosa, legando le performance calcistiche di Icardi alle loro liti telefoniche: "Concentrati su questi mesi, perché ogni telefonata arrivava in momenti di concentrazione, come il giorno in cui hai sbagliato entrambi i rigori".