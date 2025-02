Walter Mazzarri torna in panchina, l’ex allenatore del Napoli riparte dall’Iran: accordo a un passo

video suggerito

Era il 19 febbraio 2024 quando il Napoli ha esonerato Walter Mazzarri per sostituirlo con Francesco Calzona il quale presa in mano le redini della squadra azzurra che conclusa poi la passata stagione restando fuori dalle coppe. L'allenatore livornese era alla sua seconda esperienza con i partenopei ma quell'avventura non fu per niente positiva. Da allora Mazzarri ha preferito restare in silenzio, un po' nell'ombra, cercando di capire da dove ritrovare e dove cercare nuove motivazioni. Ebbene in queste ore è arrivata la svolta per lui.

Secondo quanto riporta l'agenzia iraniana Tasnim infatti, Mazzarri sarebbe vicino all'accordo con l'Esteghlal. Si tratta di un club che ha recentemente salutato il dimissionario Sohrab Bakhtiarizadeh. Nel 2019 sulla stessa panchina si era seduto Andrea Stramaccioni oggi telecronista e opinionista su DAZN. Un nuovo inizio per Mazzarri, ma in questo caso all'estero. L'ex allenatore del Napoli aveva già allenato lontano dall'Italia quando tra il 2016 e il 2017 accettò la corte del Watford spostandosi in Inghilterra.

Mazzarri durante la sua ultima esperienza al Napoli.

A un anno esatto dalla sua ultima esperienza in panchina dunque arriva la svolta per Mazzarri. L'ufficialità del suo ingaggio nel club iraniano è attesa a ore. Mazzarri però già a giugno sembrava vicino a iniziare la sua nuova esperienza in Iran ma sulla panchina del Persepolis. La formazione iraniana però ripensò ufficializzando la nomina di Juan Carlos Garrido a nuovo allenatore. Mazzarri sarebbe stato il secondo allenatore italiano in Iran dopo Stramaccioni (nel 2019 all'Esteghlal). Una nomina che adesso arriverà.

L'esperienza di Mazzarri al Napoli

Mazzarri fu chiamato dal Napoli nella passata stagione per subentrare a Rudi Garcia in un'annata tutta storta per il Napoli. De Laurentiis poi decise di sollevare anche lui dall'incarico non senza esprimere il suo rammarico per quella decisione: “Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico – dice – L’ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più”.