Walker si scusa col CT dell’Inghilterra, niente fermerà la festa Champions: “Berrò qualunque cosa” L’Inghilterra giocherà due partite delle qualificazioni a EURO 2024 ma niente fermerà la festa per la vittoria della Champions League di Walker: il giocatore del Manchester City ha chiesto scusa al suo CT in anticipo per tutti gli alcolici che berrà in occasione dei festeggiamenti.

A cura di Vito Lamorte

Kyle Walker dopo la vittoria della Champions League ha messo subito le cose in chiaro con il CT dell'Inghilterra. Il terzino del Manchester City ha avvisato Gareth Southgate che non si tirerà indietro durante i festeggiamenti e quindi non arriverà al meglio in occasione delle due gare di qualificazione a EURO 2024 che la nazionale dei Three Lions giocherà contro Malta e Macedonia del Nord.

Il Citizens hanno completato uno storico ‘Treble' battendo l'Inter per 1-0 a Istanbul grazie al gol di Rodri e al fischio finale è partita la festa. Walker è partito dalla panchina, perché Pep Guardiola gli ha preferito Nathan Ake ma è entrato nel finale per sostenere i suoi compagni e proteggere la porta dalle azioni offensive dei nerazzurri.

Walker si è unito al tavolo di BT Sport posizionato a bordo campo per analizzare la vittoria e parlare delle sue emozioni. Ad un certo punto Rio Ferdinand ha concluso l'intervista chiedendo come avrebbe festeggiato: "Qual è il tuo drink preferito e qual è la prima canzone che metterai quando entrerai in hotel?".

A quel punto il giocatore inglese ha scherzato sul fatto che avrebbe bevuto qualsiasi cosa gli fosse passata sotto mano e ha colto l'occasione per scusarsi in anticipo con il CT dell'Inghilterra: "Berrò qualunque cosa avrò davanti a me, Gareth mi dispiace". Walker è stato convocato per il doppio impegno con la sua nazionale ma niente lo distoglierà dalla festa per questa incredibile vittoria.

Il calciatore nel suo intervento in tv si è detto orgoglioso per il risultato ottenuto e ha elogiato il lavoro fatto dai suoi compagni di squadra dopo aver vinto anche la Premier League e la FA Cup in questa stagione. Un'annata irripetibile e oggi ci sarà la parata per le vie della città con il pullman scoperto.

L'Inghilterra, come già anticipato, affronterà nelle qualificazioni a EURO 2024 prima Malta (14 giugno) e poi la Macedonia del Nord (19 giugno): la selezione britannica è nello stesso gruppo dell'Italia e guida il girone a punteggio pieno proprio in virtù della vittoria a Napoli contro gli Azzurri e quella successiva contro l'Ucraina.