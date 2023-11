Vojvoda coinvolto in un incidente stradale, auto quasi distrutta: illeso il giocatore del Torino Mergim Vojvoda è stato coinvolto in un brutto incidente stradale in queste ore a Torino. L’auto del difensore granata si è scontrata con un’altra vettura in corso Galileo Ferraris. Il giocatore e l’uomo a bordo dell’altra macchina sono usciti illesi.

Mergim Vojvoda è stato coinvolto in un brutto incidente stradale in queste ore a Torino. Il difensore della squadra granata era a bordo della sua Mercedes Classe C AMG grigia B (un'auto da quasi 60mila euro) scontrandosi con una Jeep Renegade di colore rosso. Le foto riportate da "Torinocronaca.it" mostrano i danni alle auto che fanno presagire come l'impatto sia stato forte tra le due vetture. Fortunatamente dalle immagini si scorge anche lo stesso Vojvoda e l'uomo a bordo della Jeep rossa in piedi con le proprie gambe apparentemente in buone condizioni.

Illesi entrambi e rimasti proprio davanti al luogo dell'incidente, ovvero nei pressi dell'ospedale Koelliker. Il difensore della squadra di Juric si stava recando agli allenamenti al quale ha preso comunque parte nonostante il durissimo incidente. Un brutto spavento dunque e fortunatamente nient'altro per Vojvoda che nel prossimo match di campionato della squadra di Juric sarà chiamato con i suoi compagni a riscattare il ko di Bologna e riprendersi subito in casa contro l'Atalanta in un'altra partita molto difficile per il Torino.

L'immagine dell'auto di Vojvoda dopo l'incidente (foto torinocronaca.it).

Nessun problema dunque per Vojvoda che dopo gli allenamenti dovrà capire quale iter seguire a seconda della dinamica dell'incidente. Le immagini mostrano la parte anteriore dell'auto di Vojvoda sul lato sinistro fortemente danneggiata: stesso punto della Jeep rossa. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale che hanno fatto i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli airbag sono espolosi per proteggere il difensore granata, che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, così come l'uomo al volante della Jeep.

L'ipotesi iniziale è quella di un'errata manovra in fase di svolta di una delle due auto. Nonostante il brutto incidente e la macchina distrutta, Vojvoda si è andato regolarmente ad allenare al campo per svolgere la seduta quotidiana con i suoi compagni agli ordini di Juric. Solo tanta paura per il giocatore e probabilmente qualche danno economico ingente per riparare l'auto. Ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.