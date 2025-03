video suggerito

Vlahovic scivola e fa un assist grottesco a Lookman per il gol: è la legge di Murphy applicata al calcio Vlahovic scivola e fa l’assist a Lookman per il gol: una giocata tra il grottesco e il surreale in una serata che ha visto la Juventus uscire sconfitta dall’Atalanta per 4-0. La perfetta rappresentazione della legge di Murphy. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dusan Vlahovic scivola e fa l'assist ad Ademola Lookman per il gol: una giocata tra il grottesco e il surreale in una serata che ha visto la Juventus uscire sconfitta dall'Atalanta per 4-0. L'attaccante bianconero è entrato nel finale del match dello Stadium ma non ha lasciato il segno, anzi: il numero 9 ha giocato 15 minuti ed è stato protagonista di una situazione incredibile, visto che è scivolato e ha lanciato la ripartenza che ha portato al quarto gol della Dea. Un episodio davvero surreale, che sembra la perfetta rappresentazione della legge di Murphy.

Una sconfitta che mette la parola fine sulle ambizioni Scudetto della Vecchia Signora e ora i bianconeri si devono guardarsi le spalle per il 4° posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Vlahovic scivola e fa un assist grottesco a Lookman per il gol

La scivolata di Dusan Vlahovic che porta al gol di Ademola Lookman è la perfetta rappresentazione della legge di Murphy, ovvero "se qualcosa può andare storto, lo farà". Il numero 9 era entrato da due minuti quando è scivolato in mezzo al campo e la palla è finita sui piedi dell'avversario che si è involato verso l'area di rigore: dopo essersi portato il pallone sul destro ha battuto Di Gregorio per la quarta volta facendo partire la contestazione allo Stadium.

Il centravanti serbo ha giocato 15′ senza mai tirare in porta e ha toccato il pallone 11, con una precisione nei passaggi dell'89% (8/9) ma quello sbagliato è stato fatale, visto che ha mandato in porta un avversario.

Emanuele Giaccherini, nel corso della trasmissione di DAZN dopo il posticipo della Serie A, si è espresso con parole molto dure sull'attaccante della Juventus: "Vlahovic è entrato con l'atteggiamento che quasi gli stesse facendo un favore" .

Che Dusan Vlahovic non sia entrato in maniera incisiva nel match dello Stadium è evidente, ma addossargli colpe anche per questa sconfitta forse sarebbe un po' troppo.