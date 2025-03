video suggerito

I tifosi della Juve intonano cori per Allegri dopo l'umiliazione con l'Atalanta: "Uno di noi" I tifosi della Juventus intonano cori a favore di Massimiliano Allegri dopo l'umiliazione casalinga subita contro l'Atalanta: "Uno di noi".

A cura di Vito Lamorte

I tifosi della Juventus intonano cori a favore di Massimiliano Allegri dopo l'umiliazione casalinga subita contro l'Atalanta: "Uno di noi”. In diversi settori dello Stadium e in alcune vie d'uscita sono risuonati canti che i tifosi bianconeri erano soliti utilizzare in occasione di vittorie della Vecchia Signora sotto la gestione del tecnico livornese.

La Juve ha subito un sonoro 4-0 dalla Dea in casa e lo stadio ha risposto in maniera diversa a quanto stava accadendo sul campo: in tanti hanno lasciato il loro posto per tornare a casa prima mentre altri tra cori e fischi si sono scagliati contro i giocatori e la dirigenza.

I tifosi intonano cori per Allegri dopo Juve-Atalanta: "Uno di noi"

La contestazione dei tifosi della Juventus contro la squadra di Thiago Motta è partita prima la Curva Sud e poi si è allargata anche al resto dello stadio: cori durissimi, fischi e alcuni che hanno abbandonato lo stadio al 77’, quando Ademola Lookman ha segnato il gol del poker bergamasco.

Nei minuti di recupero c'è stato anche un surreale silenzio che ha preceduto ad una bordata di fischi e cori contro squadra e dirigenza: oltre ai cori classici che si ascoltano in tutti gli stadi d'Italia (‘Rispettate la maglia', ‘Andate a lavorare') in diversi settori dell'Allianz Stadium e in alcune vie d'uscita sono risuonati canti in favore di Massimiliano Allegri, che i tifosi bianconeri erano soliti utilizzare in occasione di vittorie della Vecchia Signora sotto la gestione del tecnico livornese.

Da "Allegri uno di noi” a "Massimiliano Allegri Oh Oh": i tifosi della Juventus presenti allo stadio hanno messo in chiaro il loro pensiero lanciando una frecciatina a Thiago Motta, mai entrato davvero in sintonia con l'ambiente bianconero.

L'ombra di Max Allegri è sempre stata presente sulla squadra di quest'anno dopo la brusca separazione dello scorso anno in seguito alla vittoria della Coppa Italia: una grande fetta della tifoseria bianconera lo aveva criticato nel corso dell'ultimo triennio ma dopo i primi problemi di questa stagione il nome del tecnico livornese è tornato a riecheggiare tra i supporter della Vecchia Signora, che si sono sempre divisi sul suo conto.