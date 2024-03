Vlahovic multato dalla Juve dopo l’espulsione col Genoa: pagherà il 5% del suo stipendio mensile La Juventus ha comminato a Dusan Vlahovic una multa di 70 mila euro, pari a circa il 5% del suo stipendio mensile lordo, per l’espulsione rimediata contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha comminato a Dusan Vlahovic una multa di 70 mila euro, pari a circa il 5% del suo stipendio mensile lordo, per l'espulsione rimediata contro il Genoa nell'ultima giornata di campionato. Le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita ("Verrà multato") trovano seguito nelle azioni della società.

Negli ultimi minuti della gara di domenica all'ora di pranzo il centravanti serbo si è visto sventolare il cartellino rosso in faccia ed è uscito dal campo gesticolando e parlando con se stesso e la panchina. Vlahovic non aveva brillato particolarmente nel corso del match e il suo nervosismo si è visto in maniera netta in quegli istanti.

Dopo l'espulsione, Dusan ha dovuto rinunciare anche alla convocazione della Serbia per un problema alla schiena.

Perché Vlahovic è stato espulso contro il Genoa. Il risultato era fermo sullo 0-0 negli ultimi minuti e la Juventus stava cercando il goal della vittoria: all'attaccante serbo viene fischiato un fallo sul portiere Martinez ma Dusan non è d'accordo e protesta in maniera plateale. L'arbitro Giua prima lo ha ammonito e poi ha estratto subito il secondo giallo perché, evidentemente, il calciatore bianconero ha esagerato verbalmente nei confronti del direttore di gara.

Il nervosismo di Dusan Vlahovic non è piaciuto a Massimiliano Allegri, che nel post-partita si era espresso così: "Ha sbagliato, la società gli farà una multa. Se gli ho parlato? No, assolutamente no". La società lo multerà per 70 mila euro, cifra pari a circa il 5% del suo stipendio mensile lordo. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Vlahovic salterà una sola giornata per squalifica, ovvero la partita contro la Lazio di sabato 30 aprile: così il tecnico della Vecchia Signora alla ripresa del campionato in trasferta contro i biancocelesti non potrà contare sul suo numero 9 e neppure sull'infortunato Milik. Allegri dovrebbe puntare su Moise Kean, che era stato praticamente ceduto in prestito a gennaio, al centro dell'attacco con Yildiz o Chiesa a supporto nel solito 3-5-2.

In merito alla sua assenza dai prossimi impegni con la nazionale serba il CT Dragan Stojkovic ha parlato così di Vlahovic: "Non viene, ha un dolore fortissimo alla schiena, è stato tutta la settimana sotto terapie e pillole. Ha giocato la partita contro il Genoa, ma è meglio che recuperi adesso, a giugno abbiamo molto più bisogno di lui"