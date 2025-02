video suggerito

Vlahovic beccato dalle telecamere, labiale contro Gatti in panchina: non capisce cosa sta facendo Vlahovic beccato dalle telecamere durante Como-Juventus mentre parla di Gatti in panchina con Perin: non capisce cosa sta facendo e il labiale lascia poca spazio alle interpretazioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dusan Vlahovic finisce al centro del dibattito calcistico anche quando non gioca. Un suo labiale in panchina ha scatenato una bufera tra i tifosi della Juventus, e non solo, dopo la vittoria per 2-1 in casa del Como. L'attaccante serbo, pizzicato dalle telecamere di DAZN mentre parlava con Mattia Perin, si riferiva così nei confronti del suo compagno Federico Gatti: “Io non capisco Gatti, non guarda l'uomo. Abbiamo preso quell'azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla. Cosa fa? Guarda la palla! Metti il corpo, non possono spostarti altrimenti diventa giallo".

Parole che sono state riportate nel post-gara e che subito hanno creato dibattito nell'ambiente bianconero, felice per la vittoria del Sinigaglia ma non proprio entusiasta per la prestazione della squadra di Thiago Motta.

Vlahovic critica Gatti, il labiale fa discutere: "Ma che fa?"

Le telecamere di DAZN hanno scovato Vlahovic, dopo un'azione del Como poco prima del 2-1 di Kolo Muani, che parlando con Mattia Perin, ha espresso perplessità sul modo di difendere di Gatti: “Non capisco Gatti. Non guarda mai l’uomo, sempre la palla. Palla lunga e lui cosa fa? Guarda la palla. Metti il corpo! Non possono spostarti". Il secondo portiere della Juventus ha ascoltato il compagno senza replicare, ma le parole del numero 9 bianconero non sono passate inosservate e sono diventate oggetto di discussioni tra i tifosi della Vecchia Signora e non.

Il rapporto tra Vlahovic e Gatti è buono e non ci sono mai state frizioni, anzi: i due calciatori hanno raccontato in più di un'occasione di avere un'amicizia importante. Probabilmente anche per questo l’attaccante della Juve si è permesso di criticare in questo modo un compagno-amico ma, in realtà, questo labiale sembra sono l'ultima spia d'allarme sul momento che sta vivendo la Juve.

Dusan Vlahovic in panchina a Como

Vlahovic in panchina per 90′ a Como: il titolare è Kolo Muani

Dusan Vlahovic è rimasto in panchina panchina per 90′ a Como e ormai Kolo Muani sembra avergli tolto la maglia da titolare e nemmeno nel momento del bisogno, ovvero sul risultato di 1-1, Thiago Motta lo ha inserito per dare più peso all'attacco bianconero.