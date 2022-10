Vinicius inventa un dribbling diabolico, l’ha visto su FIFA 23: avversari spaesati Numero eccezionale di Vinicius in occasione della sfida di Champions vinta con il Real Madrid contro lo Shakhtar. Una giocata unica vista sul popolare videogame.

A cura di Marco Beltrami

Una crescita esponenziale quella di Vinicius, sempre più punto di riferimento del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il talento e le doti tecniche del classe 2000 brasiliano non sono mai state messe in discussione, anche se ora la consapevolezza dei propri mezzi e una maggiore disciplina tattica gli hanno fatto fare un importante salto di qualità. I numeri di questa prima parte di stagione lo confermano, con l'esterno sinistro ex Santos che potrebbe essere uno dei protagonisti annunciati del prossimo Mondiale.

L'ultima prestazione degna di nota è stata quella in occasione della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in cui ha segnato la seconda rete spagnola, rivelatasi poi decisiva per il successo dopo quella d'apertura del connazionale e "gemello" Rodrygo. Solo applausi dunque per il giovane talento che nei giorni scorsi è stato tirato in ballo da Antonio Cassano nell'ambito di un discorso su Leao, considerato non decisivo ad alti livelli come Vinicius.

Uno degli aspetti della crescita dell'attaccante è sicuramente quello relativo anche alla funzionalità in campo. Vinicius si è tolto di dosso la tendenza ad eccedere nelle giocate, per rendersi più utile alla squadra. Questo non vuol dire che il giocatore rinunci a numeri d'alta scuola, come quello mostrato proprio nel corso del match di Champions. Il numero 20 del Real Madrid infatti ha saltato due giocatori avversari con una vera e propria perla.

Per incunearsi tra i due avversari, Vinicius ha effettuato quello che viene definito come "elastico", ovvero la giocata in cui il pallone sembra attaccato al piede e che prevede un rapido cambio di direzione. Il tutto però al contrario, ovvero con la sfera poi indirizzata verso l'esterno e dunque con una difficoltà superiore rispetto a quella resa celebre da giocatori come Ronaldo e Ronaldinho. In questo modo la stella del Real si è poi liberata per il tiro, lasciando spaesati i suoi avversari e creando un'occasione per la sua squadra a dimostrazione di come ora i suoi numeri siano finalizzati a creare pericoli.

E sui social i tifosi sono letteralmente impazziti, anche perché questa giocata è sembrata degna del videogame FIFA 23 dove si chiama appunto "reverse elastico" ovvero "elastico al contrario". Infatti i commenti si sprecano: "Quell'elastico a mezz'aria al contrario di Vinicius sta entrando nei libri di storia. Abilità pazza e pazza", "Vinicius ha appena fatto l'elastico inverso di FIFA a due difensori. Svengo" e così via. E chissà che il brasiliano non si sia realmente ispirato proprio alla popolare consolle per la sua ultima prodezza. Così sembra.