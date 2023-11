Villarreal in 9 nel minuto di silenzio per le vittime di Hamas: due giocatori si sono rifiutati Poco prima del match tra Maccabi Haifa e Villarreal si è tenuto un minuto di raccoglimento, accordato dall’UEFA in memoria dei morti del conflitto tra Israele e Hamas. I calciatori del club spagnolo, Ilias Akhomach e Mandi, si sono però rifiutati di partecipare perché era dedicato alle sole vittime israeliane e non anche per i palestinesi.

A cura di Alessio Pediglieri

A margine dell'incontro di Europa League di questo giovedì disputatosi in campo neutro tra Maccabi Haifa e Villarreal, terminato 1-2 per gli spagnoli, due giocatori del Sottomarino Giallo, Aïssa Mandi e Ilias Akhomach, non hanno partecipato al minuto di silenzio voluto su iniziativa del club israeliano.

Il conflitto tra Israele e Hamas ha obbligato l'UEFA a organizzare il match di Europa League in campo neutro, a Larnaca, a Cipro per permettere il regolare svolgimento tra il club israeliano e spagnolo, in un clima quasi surreale, senza pubblico e con un costante stato di allerta che ha garantito la massima sicurezza per sventare ogni eventuale tentativo di attentato. Ma proprio durante il minuto di silenzio richiesto dal Maccabi e accolto dall'UEFA in onore delle vittime di Hamas, dal Villarreal si sono staccati due giocatori di origini musulmane: il franco-algerino Mandi e lo spagnolo di origini marocchine Akhomach.

Prima dell'incontro, il club Maccabi Haifa aveva infatti espresso la volontà di rispettare un minuto di silenzio in omaggio alle vittime israeliane. L'UEFA ha subito accolto la proposta e anche il Villarreal aveva informato che avrebbe onorato questo minuto di silenzio, ma in memoria di tutti i morti del conflitto tra Israele e Hamas. Durante il momento di raccoglimento, il comitato tecnico del Maccabi Haifa ha però esposto le bandiere israeliane e il club ha sparso 1.400 palloncini sugli spalti vuoti dell'AEK Arena di Cipro, per ricordare solo le vittime israeliane dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso che ha scatenato l'escalation del conflitto.

Leggi anche Cosa è successo alla BoboTV e perchè Vieri è rimasto senza Cassano, Adani e Ventola

Secondo la stampa presente allo stadio, i due giocatori del Villarreal hanno preso questa decisione proprio perché il minuto di silenzio della partita era destinato solamente alle 1.400 vittime israeliane senza tenere conto degli oltre 10.000 morti che includono anche i palestinesi. Mandi e Akhomach hanno poi posato regolarmente per la foto ufficiale della squadra e poi si sono comportati come nulla fosse anche in campo.

In campo il Villarreal ha vinto 2-1, con una rimonta negli ultimi minuti. Seck ha aperto le marcature per la squadra israeliana, poi prima Baena quindi Sorloth hanno assicurato la vittoria alla squadra spagnola che ha raggiunto i sei punti nel Gruppo F, con una partita in meno del leader Rennes, che ha nove punti, in piena zona qualificazione.