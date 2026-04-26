York City promosso dopo un gol al 103′, la partita con il Rochdale è stata meglio di un film

Rochdale-York City partita di quinta serie inglese ha avuto un finale di partita rocambolesco. Il match dell’ultima giornata che vale la promozione ha visto due gol nel recupero, al minuto 103 lo York City ha trovato un posto per il paradiso.

Può una partita di quinta divisione inglese, che non è una lega professionistica, diventare leggendaria? La domanda forse sarà retorica. La risposta è sì. Da un paio di settimane, a causa di uno scherzo del calendario, si parla di Rochdale e York City, squadre materialmente di dilettanti che hanno dato vita sabato a un incontro che, nel suo piccolo, si prende una fetta di notorietà. L'1-1 finale è stato degno di un film.

Il Rochdale segna al minuto 95

La National League, quinta serie inglese, si è presa la copertina in queste ultime settimane per via di un caso curioso. York City e Rochdale hanno dato vita a un magnifico testa a testa, con un beffardo confronto diretto all'ultima giornata che dava al Rochdale la chance del sorpasso e inquietava lo York City, che da dieci anni gioca tra i dilettanti. La partita è stata per la verità bruttina in gran parte. Spesso sono così gli incontri di alto livello. Tensione palpabile, finale da urlo con la squadra di casa che se la rischia in più di un'occasione, ma che trova il gol al 95′. Segna Dieseruvwe che con un colpo di testa sblocca il match, 1-0 e stadio che esplode.

Lo York City fa festa dopo il gol dell’1–1 con il Rochdale all’ultimo secondo.

Lo York City pareggia dopo 13 minuti di recupero ed è promosso

La promozione sembra in tasca. Sorpasso e festa in casa, ma il destino aveva in serbo una sorpresa per tutti. Lo York City non molla e al minuto 103 trova il gol del pareggio, che vale l'1-1 e la promozione. L'azione è insistita, tambureggiante, arrivano conclusione, alla fine il pallone supera il portiere, un calciatore del Rochdale respinga quando la sfera è già entrata. È gol. Lo York City è in paradiso. Per il Rochdale e i suoi tifosi la delusione è pazzesca. Stones è l'eroe. Lo York City con 108 punti è promosso, il Rochdale con 106 va a giocare i playoff, che sulla carta giocherà da favorito, se si considera gli oltre dieci punti di vantaggio sulla terza classificata.