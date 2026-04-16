Lo York City con due punti è promosso matematicamente, con tre no: situazione paradossale in Inghilterra

A due giornate dalla fine della National League, quinta divisione del calcio inglese, lo York City ha bisogno di due punti per essere promosso matematicamente in League Two. Con tre punti invece la certezza non ci sarebbe.

Scenario paradossale in National League, la quinta divisione del calcio inglese: a due partite dalla fine, la capolista York City ha bisogno di due punti per essere promosso matematicamente al livello superiore, ovvero la League Two, mentre se ne ottenesse tre, quindi uno in più, il salto di categoria non sarebbe certo.

La classifica della National League, dopo 44 delle 46 giornate previste (sono ben 24 le squadre), vede lo York guidare la graduatoria con due lunghezze di vantaggio sul Rochdale (104 punti contro 102), con un vantaggio abissale sulla terza, che è il Carlisle a 89 punti. Il regolamento prevede la promozione diretta solo per la squadra prima classificata, mentre la seconda dovrà provarci passando per la giungla dei playoff.

La classifica della National League a due giornate dalla fine: guidano York e Rochdale

La situazione in National League a due giornate dal termine: gli scenari per la promozione

Il calendario delle ultime due giornate prevede York-Yeovil e Braintree-Rochdale al penultimo turno e lo scontro diretto Rochdale-York all'ultimo. Per effetto di questa combinazione di partite, se lo York farà due punti (e c'è solo un modo per farlo, ovvero pareggiare tutti e due i match che deve giocare), riuscirà comunque a tenere dietro il Rochdale, anche qualora quest'ultimo vinca in casa del Braintree.

I due punti dello York significherebbero infatti che il big match dell'ultima giornata finirebbe in pareggio. Dunque, anche con una sconfitta dello York contro lo Yeovil e una vittoria del Rochdale col Braintree, le due squadre alla fine arriverebbero a pari punti, e la differenza reti è incolmabile con certezza assoluta (+ 70 per lo York e +46 per il Rochdale allo stato attuale). Quindi vedere lo York a 106 punti è garanzia matematica di promozione.

Stuart Maynard è alla prima stagione da allenatore dello York City

A 107 punti invece le cose cambiano, perché non c'è un solo modo di arrivare a quella quota, ma due, a seconda di quale delle due ultime partite sarebbe vinta. È chiaro che se il successo dello York arrivasse nello scontro diretto dell'ultimo turno col Rochdale, la sconfitta con lo Yeovil del turno precedente sarebbe ininfluente e la promozione assicurata, indipendentemente dal risultato di Braintree-Rochdale, visto che al massimo gli avversari potrebbero arrivare a 105 punti.

Ma esiste l'altro scenario per arrivare a questi tre punti, ovvero che vengano dal match con lo Yeovil: a quel punto la sconfitta col Rochdale all'ultima giornata, qualora quest'ultimo avesse vinto col Braintree, significherebbe sorpasso in vetta alla classifica. A quota 108 punti sarebbe il Rochdale a guadagnare la promozione diretta.