Valverde e Tchouameni sotto indagine per la lite: il Real Madrid valuta provvedimenti molto severi

Tchouameni e Valverde sotto indagine interna del Real Madrid dopo la lite in allenamento.

La lite tra Federico Valverde e Aurelien Tchouameni, degenerata durante un allenamento a Valdebebas, ha costretto il Real Madrid ad aprire un procedimento disciplinare che porterà a sanzioni molto severe nei confronti dei due centrocampisti: multe salatissime, sospensione dello stipendio e dall'attività sportiva sono solo alcuni aspetti dei provvedimenti che potrebbero sfociare anche nel licenziamento (dipende da quanto sarà valutato grave l'accaduto). Ma attenzione, l'aspetto disciplinare potrebbe prendere anche una piega decisamente più marcata qualora il club decidesse di spingersi oltre il codice di condotta interna violato. Come? Seguendo l'iter legale di denuncia e brandendo contratto collettivo di lavoro dei calciatori che valuta gravi o gravissime infrazioni le ingiurie (è il caso di Valverde) oppure, ove ve ne fossero gli estremi per ragioni comprovate, le lesioni gravi a qualsiasi persona commesse nell'esercizio dell'attività professionale (è l'ipotesi relativa a Tchouameni).

La tensione esplosa nello spogliatoio del Real Madrid

Valverde è finito in ospedale per un taglio alla fronte e un trauma cranico: ha smentito vi sia stata una colluttazione con il compagno di squadra e s'è detto tanto stupito quanto indignato per la diffusione di versioni poco veritiere sulla vicenda al solo scopo di "inventare e diffamare". E come si è fatto male? In maniera accidentale, negando che Tchouameni gli abbia mai messo le mani addosso. Il "confronto" tra i due calciatori è iniziato per un'entrata dura in allenamento ma se la vicenda ha preso una piega del genere è la situazione di tensione, stress, delusione che vivono i blancos a margine di una stagione che li ha visti prendere scoppole in Champions, nella Liga e in Coppa del Re.

I due calciatori rischiano sanzioni molto gravi.

Procedimento disciplinare aperto: cosa rischiano Valverde e Tchouameni

La riunione d'urgenza convocata subito dopo l'accaduto (e la fuga di notizie che ha dato ampio risalto) è stato solo il primo passo ufficiale del Real Madrid. Il successivo è stata l'apertura dell'indagine interna e del procedimento che avrà sicuramente ripercussioni sui tesserati coinvolti. L'esito del verdetto e il rigore della punizione sono strettamente legati a come sarà classificato il fatto: se "infrazione grave" o addirittura "molto grave " in base al regolamento collettivo dei calciatori professionisti.

Leggi anche Valverde racconta la sua verità sulla ferita alla testa: è diversa dal pugno di Tchouameni

Le ipotesi sul tavolo includono: multa economica fino al 25% dello stipendio mensile; sospensione da attività e stipendio fino a 30 giorni; esclusione temporanea dalla squadra; nei casi più estremi, perfino il licenziamento disciplinare. Questo in linea di massima, nel dettaglio invece la durezza della punizione è scandita dalle ipotesi sopra menzionate:

Infrazione grave. Sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio da 2 a 10 giorni a cui si aggiungono anche provvedimenti accessori di tipo economico. Il ventaglio di multe prevede tagli fino al 7% dello stipendio mensile per stipendi fino a 100 mila euro al mese, mentre per gli stipendi sopra i 100 mila euro mensili è prevista una sanzione aggiuntiva fino al 4%.

Infrazione molto grave. È lo spettro di provvedimenti a corredo di comportamenti giudicati estremamente riprovevoli quali aggressioni fisiche, situazioni di assoluta indisciplina, frode sportiva o, addirittura, doping. In casi del genere è prevista la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio da 11 a 30 giorni e in aggiunta multe fino fino al 25% dello stipendio mensile (e qui conta il peso della "recidiva", che potrebbe valere per Valverde e Tchouameni considerata la reiterazione dell'episodio). Nei casi più estremi, si può arrivare anche al licenziamento.