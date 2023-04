Vieri zittisce le teorie di Cassano sull’arbitro di Milan-Napoli: “Non è così Anto! Non è così” Alla Bobo Tv Cassano è rimasto senza parole dopo l’analisi di Bobo Vieri sull’arbitraggio di Milan-Napoli: “Kim e Anguissa hanno commesso gravi errori”

A cura di Ada Cotugno

La direzione di gara di Kovacs in Milan-Napoli ha generato diverse discussioni dopo la fine della partita: il metro di giudizio dell'arbitro romeno ha scatenato gli opinionisti e anche alla Bobo Tv si è acceso il dibattito sulle sue decisioni tra Antonio Cassano e Bobo Vieri.

Sotto la lente di ingrandimento è finito il cartellino rosso rifilato ad Anguissa per un doppio giallo preso nel giro di quattro minuti e anche l'ammonizione di Kim che salterà la partita di ritorno del Maradona per squalifica, lasciando Spalletti in piena emergenza.

Per Cassano il secondo cartellino giallo sventolato ad Anguissa è stata una pena troppo severa inflitta da parte dell'arbitro: "Da fuori è più facile, ma ho visto una palla orizzontale. Lui prende la palla con lo slancio e tocca, non colpisce con un calcio. Per me non è mai ammonizione. Non ha messo il piede sul petto".

Il suo commento ha scatenato Bobo Vieri che ha zittito il suo collega scaricando le colpe sul centrocampista che, da ammonito, si è reso protagonista di un gesto avventato: "Prima a me non frega niente, se era giallo o non giallo. Sei ammonito, entri così e rischi l'ammonizione, uguale Kim che ha fatto la scenata. In Europa è giallo. Siccome è diffidato ha fatto un grande errore, idem Anguissa. Sei ammonito? La gamba la tieni a terra e non sul petto. Così fai decidere all'arbitro, prendi palla e petto è 50-50 e decide l'arbitro. Se sei ammonito non alzi il piede, tanto l'avversario non va a far gol".

La disamina dell'ex attaccante ha lasciato Cassano senza parole: per Bobo Vieri il comportamento di Anguissa e Kim non è giustificabile, soprattutto in una partita così delicata dove ogni errore può costare davvero caro.

"Non è così Anto, non è così. L'errore è suo, non si deve mettere in condizione di fare un fallo così", ha continuato nella sua analisi, "Se alzi la gamba 9 volte su 10 ti ammoniscono. Se mi tocchi io cado a terra e prendi l'ammonizione. I giocatori gli hanno detto tutti ‘perché alzi il piede?‘"

Bobo Vieri ha puntato il dito anche verso Kim, colpevole di aver fatto una scenata pur sapendo di essere a rischio squalifica nella partita di ritorno: "Ha fatto le scenate, è diffidato, stai muto e tieni le mani giù. Se mi tocchi io cado a terra e prendi l'ammonizione".