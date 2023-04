Chi è Kovacs, un insegnante di educazione fisica arbitro di Milan-Napoli in Champions League L’arbitro romeno Istvan Kovacs sarà il direttore di gara di Milan-Napoli dei quarti di andata di Champions League. Kovacs ha dei precedenti sia con il Milan che con il Napoli.

A cura di Alessio Morra

Questa sera si disputa Milan-Napoli, un derby valido per i quarti di finale di Champions League. Allo Stadio Meazza San Siro si tiene la gara di andata, il ritorno è in programma al Maradona il prossimo 18 aprile. Gara dunque su 180 minuti, che ha un precedente fresco. Perché 10 giorni fa il Milan a Napoli si è imposto per 4-0. Un successo rotondo, che ha modificato e non di poco i pronostici. I campioni d'Italia si presenteranno con la rosa al completo, a differenza del Napoli che in attacco ha diversi problemi. Sarà un derby europeo, un inedito tra queste squadre, con un arbitro ovviamente straniero. La Uefa ha scelto Istvan Kovacs, direttore di gara romeno che ha diretto già sia la Nazionale che le squadre italiane.

Chi è Kovacs, l’arbitro di Milan-Napoli dei quarti di Champions League

Istvan Kovacs, insegnante di educazione fisica, è un arbitro classe 1984 ed è tra quelli della sua generazione uno dei fischietti più stimati. La Uefa lo ha selezionato per gli Europei del 2020, è stato l'arbitro di Macedonia del Nord-Olanda (0-3) e la FIFA per i Mondiali Qatar 2022, dove è stato quarto ufficiale in otto partite. Lo scorso 11 maggio ha diretto Roma-Feyenoord, finale di Conference League vinta 1-0 dai giallorossi, con gol di Zaniolo. In questa stagione ha arbitrato la Roma in Europa League ed è stato l'arbitro di Liverpool-Real Madrid 2-5 degli ottavi di Champions. Kovacs è stato anche l'arbitro di Irlanda del Nord-Italia, la partita che ha spedito gli Azzurri ai playoff per i Mondiali 2022.

I precedenti di Kovacs con il Milan

Comprese le partite della Nazionale, sono 11 i precedenti del fischietto romeno con le squadre italiane. Il bilancio è di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Tre match con Kovacs li ha vinti la Roma, l'altro proprio il Milan nell'ormai lontana estate 2017 quando i rossoneri batterono lo Shkendija Tetovo nel playoff dell'Europa League, finì 1-0, segnò Cutrone su assist di Locatelli.

I precedenti di Kovacs con il Napoli

Due invece i precedenti dell'arbitro romeno contro il Napoli, che in entrambe le occasioni ha pareggiato. Entrambe le partite i partenopei le hanno disputate fuori casa. 0-0 con il Genk nella fase a gironi della Champions 2019-2020, c'era Ancelotti in panchina, e 1-1 a Barcellona, nel febbraio 2022, andata del playoff di Europa League.