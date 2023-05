Vidal trova una brutta sorpresa in aeroporto: parole pesantissime, non resta indifferente Arturo Vidal e il Flamengo bersagliati di critiche e insulti dopo i risultati deludenti dei rossoneri. Il cileno ha trovato una brutta sorpresa in aeroporto.

A cura di Marco Beltrami

Tempi duri per Arturo Vidal e il Flamengo. Ci si aspettava molto di più dalla squadra brasiliana, considerando anche gli importanti innesti dal mercato. Tra questi anche l'ex di Juventus e Inter che è finito nell'occhio del ciclone. Ai tifosi infatti non sono bastate le cinque partite senza sconfitte, e al ritorno dall'ultima trasferta è andata in scena la contestazione.

Curva molto arrabbiata per un rendimento inferiore alle aspettative da parte dei rossoneri che nell'ultima uscita hanno pareggiato 1-1 a Ñublense de Chile per la Copa Libertadores. Al momento dell'arrivo all'aeroporto tutto il gruppo ha ricevuto un'accoglienza tutt'altro che carina, con alcuni sostenitori che non hanno perso occasione per criticare aspramente i giocatori del Flamengo con tanto di insulti. Oggetto delle feroci invettive soprattutto Arturo Vidal, nel mirino da un tifoso letteralmente scatenato.

All'uscita del Gate, il centrocampista cileno è stato apostrofato in malo modo, con un invito a cambiare aria a dir poco perentorio: "Vidal, torna in Cile. Per l'amor di Dio. Gioca a calcio in Cile, brutta mer..". E poi l'accusa di non impegnarsi abbastanza per il Flamengo: "Questo è il Flamengo e stai calpestando la faccia dei tifosi. Sei una mer.. sei debole". Una scena imbarazzante con Vidal che non è rimasto indifferente al tutto: il calciatore dopo aver varcato l'uscita ha guardato negli occhi il tifoso polemico.

Pur continuando a camminare Vidal ha mantenuto il contatto visivo con il ragazzo, chiedendogli "Cos'è? Cos'è? Di cosa stai parlando?" per poi chiudere "Ora è facile parlare". Fortunatamente King Arturo non ha ceduto alla provocazione e si è allontanato borbottando. Il centrocampista non è stato l'unico ad essere bersagliato di critiche e insulti, la stessa sorte è infatti capitata ad un'altra vecchia conoscenza del calcio europeo come David Luiz. L'ex di Benfica, Chelsea, Paris Saint Germain e Arsenal è stato apostrofato in malo modo, con i sostenitori che lo hanno invitato ad andarsene in Grecia. Insomma tira una brutta aria per le stelle del Mengao.