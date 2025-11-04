Victoria Beckham cambia appellativo dopo che David è diventato Cavaliere: non è più Posh Spice

Da ‘Posh Spice', appellativo con cui Victoria Adams era conosciuta ai tempi della carriera di cantante con le ‘Spice Girls', a simboleggiare il suo stile sofisticato e di classe, a ‘Lady Beckham', il nuovo titolo – ben più pregiato – di cui la 51enne inglese può fregiarsi (ma non è obbligatorio, si può declinare) dopo che suo marito David Beckham ha coronato uno dei sogni della sua vita ricevendo l'onorificenza di Cavaliere dalle mani di Re Carlo d'Inghilterra nel castello di Windsor. Il titolo di ‘Knight' (uno dei due che dà diritto ad essere chiamato ‘Sir', assieme a quello di ‘Baronet', ovvero Baronetto, che tuttavia è solo ereditario) era stato conferito all'ex capitano dell'Inghilterra lo scorso giugno, periodo annuale in cui si annunciano le onorificenze del Regno Unito (i cosiddetti ‘King's Birthday Honours'), ma Beckham ha dovuto attendere fino a oggi per la cerimonia ufficiale, in cui era accompagnato da tutta la sua famiglia (escluso il figlio Brooklyn, con cui i rapporti sono molto freddi).

Perché David Beckham è stato nominato Cavaliere da Re Carlo d'Inghilterra

L'attuale proprietario dell'Inter Miami è stato nominato Cavaliere per i servizi resi allo sport e alla beneficenza. In particolare, l'onorificenza riconosce la sua carriera come ex capitano della nazionale inglese di calcio, il suo impegno ventennale con l'UNICEF come ambasciatore per i bambini e il suo contributo alla vita pubblica attraverso iniziative sportive e filantropiche. Beckham ha descritto il momento come "il suo orgoglio più grande" e non meno fiera di lui è stata sua moglie Victoria.

"David, dal momento in cui ti ho conosciuto 28 anni fa, sei sempre stato così orgoglioso di rappresentare il tuo Paese – ha scritto sua moglie su Instagram – Che sia dentro o fuori dal campo, nessuno ama l'Inghilterra o rispetta di più la nostra famiglia reale, quindi vederti onorato dal Re oggi è qualcosa che amerò per sempre. Hai ottenuto tanto, eppure sei sempre lo stesso uomo gentile, umile, lavoratore che ho conosciuto quasi 30 anni fa, nonché il marito e padre più fantastico che ci sia. Non mi sono mai sentita più orgogliosa di oggi. Sir David Beckham, ti vogliamo tutti tanto bene".

Sua moglie Victoria diventa ‘Lady Beckham': accetta con orgoglio il nuovo appellativo

Ora anche David potrà a sua volta chiamare sua moglie ‘Lady Beckham', un diritto acquisito automaticamente dall'ex Spice Girl secondo il protocollo britannico degli onori: viene infatti concesso alle donne sposate con un ‘Sir'. Tuttavia non è obbligatorio usarlo e in passato alcune donne hanno scelto di non adottarlo per motivi personali. Victoria invece ha accettato espressamente il titolo: "È un onore", ha detto in sollucchero. Del resto, per una persona ‘posh' come lei, l'eleganza va a nozze con la nobiltà…