Re Carlo nomina “sir” David Beckham: l’intera famiglia ricevuta a Windsor, assente il figlio Brooklyn
Re Carlo d’Inghilterra ha convocato presso il castello di Windsor la famiglia Beckham al completo – da sempre molto vicina ai reali britannici – per conferire a David l’onorificenza di “Sir”, un riconoscimento cui l’ex calciatore ambiva da tempo. Presenti per accompagnarlo in quella che è certamente una delle occasioni ufficiali più importanti della sua vita c’erano i genitori Ted e Sandra, la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. Unico assente – com’era prevedibile – il primogenito Brooklyn, che ha preferito restare negli Stati Uniti insieme alla moglie Nicola Peltz, evitando così di partecipare alla cerimonia e lasciando il padre e la famiglia d’origine protagonisti di questo giorno storico.
Perché Brooklyn Beckham ha preso le distanze dalla famiglia
Sono diversi i motivi che hanno portato alla freddezza ormai difficile da recuperare nel rapporto tra Brooklyn e la famiglia Beckham. Tra i principali ci sarebbero questioni economiche: David e Victoria avrebbero rifiutato di prestare al figlio la somma necessaria per acquistare una villa in California, luogo in cui il giovane sognava di vivere con la moglie. A permettere alla coppia di acquistare la casa dei loro sogni sarebbe stata invece la famiglia Peltz, che avrebbe messo a disposizione un fondo fiduciario apposito.
Oltre ai soldi, ci sarebbe anche un’altra questione: Nicola Peltz non avrebbe gradito la breve frequentazione tra Romeo Beckham e la modella Kim Turnbull, ex fiamma proprio di Brooklyn, avvenuta pochi mesi prima. La giovane avrebbe rifiutato di incontrarla durante le riunioni di famiglia o le vacanze comuni, acuendo la distanza tra il primogenito e i genitori.
David Beckham diventa cavaliere: “Amo il mio Paese”
Le prime parole di David dopo l’investitura sono state affidate a Instagram: “La gente sa quanto sono patriottico: amo il mio Paese. Ho sempre detto quanto sia importante la monarchia per la mia famiglia”, ha scritto, visibilmente emozionato. L’abito con cui si è presentato davanti al sovrano è stato disegnato dalla moglie Victoria: un elegante tight ispirato a uno dei completi indossati dallo stesso Re Carlo.