Re Carlo nomina “sir” David Beckham: l’intera famiglia ricevuta a Windsor, assente il figlio Brooklyn

La famiglia Beckham al completo è stata ricevuta nel castello di Windsor affinché Re Carlo potesse conferire a David l’ambito titolo di “cavaliere”. Presenti l’ex calciatore, la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. Unico assente Brooklyn, la cui mancata presenza conferma la persistenza delle tensioni familiari nate tra loro da qualche anno.

Re Carlo d’Inghilterra ha convocato presso il castello di Windsor la famiglia Beckham al completo – da sempre molto vicina ai reali britannici – per conferire a David l’onorificenza di “Sir”, un riconoscimento cui l’ex calciatore ambiva da tempo. Presenti per accompagnarlo in quella che è certamente una delle occasioni ufficiali più importanti della sua vita c’erano i genitori Ted e Sandra, la moglie Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper. Unico assente – com’era prevedibile – il primogenito Brooklyn, che ha preferito restare negli Stati Uniti insieme alla moglie Nicola Peltz, evitando così di partecipare alla cerimonia e lasciando il padre e la famiglia d’origine protagonisti di questo giorno storico.

Perché Brooklyn Beckham ha preso le distanze dalla famiglia

Sono diversi i motivi che hanno portato alla freddezza ormai difficile da recuperare nel rapporto tra Brooklyn e la famiglia Beckham. Tra i principali ci sarebbero questioni economiche: David e Victoria avrebbero rifiutato di prestare al figlio la somma necessaria per acquistare una villa in California, luogo in cui il giovane sognava di vivere con la moglie. A permettere alla coppia di acquistare la casa dei loro sogni sarebbe stata invece la famiglia Peltz, che avrebbe messo a disposizione un fondo fiduciario apposito.

Oltre ai soldi, ci sarebbe anche un’altra questione: Nicola Peltz non avrebbe gradito la breve frequentazione tra Romeo Beckham e la modella Kim Turnbull, ex fiamma proprio di Brooklyn, avvenuta pochi mesi prima. La giovane avrebbe rifiutato di incontrarla durante le riunioni di famiglia o le vacanze comuni, acuendo la distanza tra il primogenito e i genitori.

David Beckham diventa cavaliere: “Amo il mio Paese”

Le prime parole di David dopo l’investitura sono state affidate a Instagram: “La gente sa quanto sono patriottico: amo il mio Paese. Ho sempre detto quanto sia importante la monarchia per la mia famiglia”, ha scritto, visibilmente emozionato. L’abito con cui si è presentato davanti al sovrano è stato disegnato dalla moglie Victoria: un elegante tight ispirato a uno dei completi indossati dallo stesso Re Carlo.