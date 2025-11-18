Marcelo Burlon sposa Bratislav Tasic a Milano: il testimone di nozze è Achille Lauro

Marcelo Burlon sposa Bratislav Tasic a Milano: smoking Moschino, cani al seguito e lancio di fiori ai passanti. Il creativo ha scelto l’amico Achille Lauro come testimone di nozze.

Milano sotto una pioggia battente è più glamour. Soprattutto se a sposarsi è Marcelo Burlon. Lo stilista argentina ha detto sì a Bratislav Tasic a Palazzo Reale. La cerimonia ha mescolato alta moda e follia creativa. Un testimone di nozze d'eccezione: Achille Lauro.

Il re della nightlife milanese si è sposato

Da PR visionario a icona fashion, Marcelo Burlon ha scritto capitoli fondamentali della cultura milanese contemporanea. County of Milan, il brand che ha fondato e poi ceduto, resta una pietra miliare nel dialogo tra street culture e lusso. Ma chi conosce davvero Burlon sa che la sua influenza va oltre le grafiche cult o le collaborazioni stellari. È stato lui a portare Achille Lauro in Piazza Duomo con duemila ragazzi per Thoiry RMX nel 2017. In un certo senso, proprio il designer e stilista argentino a dare vita e sprint alla carriera di Achille.

Il messaggio di Marcelo Burlon

Marcelo Burlon ha voluto testimoniare e raccontare la giornata del suo matrimonio con il testo della canzone Todo cambia di Mercedes Sosa. Poi ha ringraziato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il quale ha officiato l'unione nella Sala degli Specchi di Palazzo Reale. Ha ringraziato testimoni, tra cui Achille Lauro, amici e parenti che li hanno accompagnati. Menzione speciale per i cani Reina, Noa e Kosta – che gli sposi definiscono "i nostri figli preziosi", tenuti al guinzaglio come membri ufficiali della famiglia. Un ringraziamento anche a Moschino, che ha realizzato abiti su misura e personalizzati per i due sposi.

Dal terrazzo di Giacomo Arengario petali sui passanti

Il dopo-cerimonia si è spostato al Giacomo Arengario, ristorante con vista privilegiata sul Duomo. Ma invece del classico taglio torta riservato agli invitati, Burlon e Tasic hanno deciso di condividere la gioia con Milano intera. Dal terrazzo hanno iniziato a lanciare fiori ai passanti sottostanti, trasformando la piazza in una scena da film neorealista rivisitato in chiave camp. Un evento in piena regola.