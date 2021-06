Marco Verratti è stato uno dei protagonisti dell'ultima gara vinta dall'Italia nella fase a gironi degli Europei contro il Galles. Il centrocampista del PSG, mandato in campo da Roberto Mancini dal primo minuto dopo il duro infortunio che l'aveva colpito dopo la semifinale di Champions contro il Chelsea, era stato tra i migliori in campo. Nessuno si aspettava di trovarlo così in forma e invece Verratti ha sorpreso tutti candidandosi per una maglia da titolare contro l'Austria gli ottavi. Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Uefa, il centrocampista azzurro ha raccontato la nazionale italiana ringraziando Mancini per la fiducia:

"Mi ha sempre detto di lavorare per rientrare quanto prima – ha detto – Io di questo lo ringrazio perché mi ha aspettato". Verratti mette in guardia l'Italia dall'Austria sottolineando come questi avversari non debbano essere sottovalutati: "Dobbiamo lasciare la vita in mezzo al campo in ogni partita – avverte il centrocampista del PSG – Siamo un bel gruppo e possiamo dire la nostra". Nel corso dell'intervista, Marco Verratti si è poi soffermato a parlare dei singoli. Oltre al rapporto speciale con Insigne e Immobile che dura dai tempi del Pescara ("Se penso a dove eravamo dieci anni fa e ad oggi che siamo protagonisti in Nazionale….") si concentra a parlare di uno suo compagno di reparto: Jorginho.

Verratti non usa mezzi termini per descrivere la sua incredibile sorpresa nel vedere da vicino giocare l'ex centrocampista del Napoli oggi campione d'Europa in carica con il Chelsea. Sottolineando l'importanza e la forza del centrocampo azzurro, il giocatore del PSG si sofferma a parlare proprio di Jorginho: "Che giochi l'uno o l'altro non fa differenza, tutti sano cosa fare e questo grazie a Mancini – ha detto – Ma penso che Jorginho oggi sia indispensabile per questa squadra".

Verratti esalta particolarmente il giocatore: "Fa sembrare tutto molto semplice e non ce ne sono molti in giro con le sue caratteristiche – ribadisce l'ex Pescara – Fa girare la squadra con dei tempi di giocata che permettono a chi è al suo fianco di rendere al meglio". Le parole di esaltazione di Verratti nei confronti di Jorginho fanno il seguito a quelle pronunciate da Lorenzo Insigne nella giornata di ieri. Anche il capitano del Napoli aveva esaltato il suo ex compagno di squadra: "Orgoglio per noi averlo in squadra, sperò sarà nella lista per il Pallone d'Oro".