Valverde eroe al Bernabeu, tripletta e Manchester City ko contro il Real: a Guardiola servirà l’impresa

Il Real Madrid fa un grosso passo avanti verso la qualificazione ai quarti di Champions dopo aver battuto il Manchester City nell'andata degli ottavi al Bernabeu. È la notte di Valverde che realizza una tripletta da sogno mentre nel secondo tempo Vinicius sfiora l'occasione del poker facendosi parare il rigore da Donnarumma.

Il risultato finale è di 3-0 per la squadra di Arbeloa: a Guardiola servirà un'impresa al ritorno. Nell'altra partita delle 21 il PSG batte 5-2 il Chelsea mentre il Bodo mette ko lo Sporting con un netto 3-0.

Il momento in cui Valverde trafigge Donnarumma segnando il 3–0.

Bellissima partita al Bernabeu, soprattutto per i padroni di casa. Il ritmo è subito elevatissimo e le squadre giocano a viso aperto. Il City ci prova con qualche folata di Doku mentre Haaland viene servito poco e male ma le ‘Merengues' sono decisamente in gara e passano in vantaggio con Valverde imbeccato direttamente da Courtois. Il portiere si inventa un assist sulla fascia per il capitano del Real che con uno stop a seguire si porta davanti a Donnarumma leggermente in ritardo nell'uscita e che viene dribblato dallo stesso Valverde che poi mette la palla in rete.

Dopo una manciata di minuti raddoppio Real: segna ancora Valverde che si inserisce nello spazio sull'assist perfetto di Vinicius incrociando il sinistro e imbucando ancora Gigio. Non contento Valverde triplica nel finale di frazione con un gol spettacolare: riceve palla in area di rigore, supera con un ‘sombrero' il difensore del City, e da distanza ravvicinata calcia al volo battendo ancora Donnarumma. Il primo tempo si chiude 3-0.

La parata di Donnarumma su Vinicius.

Nella ripresa il Real Madrid comincia subito forte con Vinicius che lanciato verso la porta viene steso in area di rigore da Donnrumma che viene ammonito e commette fallo da rigore sul brasiliano. Dal dischetto però proprio Vinicius si fa ipnotizzare dall'estremo difensore italiano che evita di rendere il vantaggio degli spagnoli ancora più rotondo. Il City reagisce solo con un'occasione capitata per caso a O'Reilly che intercetta la palla sull'errore di Thiago ma Courtois devia in angolo con un piede. Di fatto la partita finisce qui col punteggio di 3-0.

Vittoria del Real Madrid dunque così come vittoria è stata anche per il PSG. In maniera meno netta degli spagnoli i campioni in carica trionfano col punteggio di 5-2 lasciando però apertissima la qualificazione. Vantaggio di Barcola, poi pari di Malo Gusto e ancora vantaggio francese con Dembele. I londinesi pareggiano e fanno 2-2 con Enzo Fernandez prima del pallonetto di Vitinha che fa 3-2. Nel finale Kvara fa doppietta per il 5-2 definitivo. Nel finale annullato il 3-3 a Joao Pedro. Tutti rimandato alla partita di ritorno.