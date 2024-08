video suggerito

Uruguay in ansia per Izquierdo crollato in campo e in terapia intensiva: sospeso il campionato Tutto il calcio in Uruguay si è fermato per questo fine settimana: sospese le partite del weekend davanti al dramma di Izquierdo, il difensore del Nacional crollato improvvisamente in campo e attualmente ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il dramma di Juan Izquierdo ha scosso profondamente il mondo calcistico uruguaiano a tal punto che la Federcalcio ha deciso di sospendere ogni attività del fine settimana davanti alle condizioni sempre critiche del giocatore. Il difensore del Nacional era crollato improvvisamente in campo, probabilmente colpito da un arresto cardiaco secondo le prime ricostruzioni, durante la partita contro il San Paolo in Copa Libertadores.

L'Uruguay si ferma per Izquierdo, calcio sospeso nel weekend

La Federcalcio dell'Uruguay ha deciso di sospendere tutte le competizioni per il fine settimana dopo la tragedia accaduta al giocatore del Naciola, Juan Izquierdo. Le condizioni del difensore restano critiche e il comunicato parla di una "delicata situazione di salute" motivo per il quale "comunichiamo la nostra decisione di sospendere l'attività calcistica professionistica prevista per questo fine settimana ", si legge nella nota ufficiale.

Le condizioni di Izquierdo, ancora in coma in terapia intensiva

Le condizioni del giocatore restano gravi anche se non sono peggiorate nel corso della notte. Il Nacional ha postato sui social media nelle scorse ore un aggiornamento: situazione stabile con Izquierdo che però resta sedato, in coma farmacologico indotto, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale, dove resterà "sotto osservazione almeno per le prossime 72 ore" .

Leggi anche Il bar dello stadio va a fuoco durante Orleans-Valenciennes: calciatori e spettatori costretti alla fuga

Cos'è accaduto a Izquierdo, il malore improvviso in campo

Izquierdo è stato vittima di un improvviso malore in campo durante la partita tra il Nacional e il San Paolo di Copa Libertadores: subito soccorso dai compagni di squadra e dallo staff medico era apparso riprendersi, ma durante il trasferimento in ospedale in ambulanza un secondo malore avrebbe complicato il tutto.