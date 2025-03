video suggerito

Arbitro sfodera un colpo alla Bruce Lee: abbatte il suo aggressore con un calcio in faccia L'episodio è successo durante il finale convulso di un match nazionale in Perù. La reazione del direttore di gara ha scatenato il caos: partita sospesa, in campo fa irruzione la polizia.

Luis Alegre è l'arbitro peruviano che non ci ha pensato due volte quando s'è visto aggredito. Piuttosto che soccombere, ha reagito sfoderando un colpo di karate con il quale ha sventato l'assalto e mandato ko il facinoroso sferrandogli un calcio al volo. Come Bruce Lee… il direttore di gara ha mostrato destrezza e cinismo, oltre a una precisione chirurgica nel modo in cui ha mulinato la gamba destra.

L'episodio è avvenuto durante una partita di Coppa nazionale nel Paese andino giocata tra lo Sport Huaquilla e il Magdalena Cedec ad Ancash, a nord della capitale peruviana Lima. Il match è stato sospeso, impossibile continuare in quelle condizioni La sequenza delle immagini è violenta ma descrive bene cosa è successo e qual è il contesto in cui s'è verificato quello spiacevole incidente.

L'arbitro respinge l'aggressione con un colpo di karate

Il caos scoppia nel finale, è l'82° minuto quando il fischietto estrae il cartellino rosso: uno degli assistenti di linea gli ha segnalato il comportamento scorretto di uno dei componenti della panchina del Magdalena. Alegre non ha dubbi e decreta l'espulsione. L'uomo si avventa contro di lui brandendo una bottiglietta d'acqua ma non riesce nemmeno ad avvicinarsi: viene centrato in pieno viso da quella mazzata tremenda che lo lascia stordito e dolorante a terra.

L'arbitro non si scompone, tra le mani ha ancora il cartellino rosso: non lo getta né lo ripone, è pronto a usarlo ancora, se necessario… La sua reazione scatena il pandemonio: sia lui sia i suoi collaboratori vengono circondati dai calciatori inferociti, solo l'intervento della polizia evita il peggio.

Il telecronista urla: "Calmatevi!", in campo arriva la polizia

Il resto entra nel corredo accessorio di ordinaria follia. Scene che sembrano tratte da un film, invece è tutto vero. "Calmatevi! Ragazzi, datevi una regolata!", esclama uno dei telecronisti mentre uno dei guardalinee si avvicina all'arbitro per proteggerlo. "Questo cose non dovrebbero mai accadere in campo!", aggiunge il giornalista. Sullo sfondo la sequenza videoclip mostra l'incursione delle forze dell'ordine.

Quanto all'uomo neutralizzato dal calcio in faccia, poco dopo s'è rialzato: per sua fortuna non ha riportato danni gravi né lesioni. Uno dei calciatori della squadra lo ha preso sotto braccio e l'ha portato via. Non è chiaro se è stato condotto in ospedale e, soprattutto, se quanto verificatosi in campo ha avuto anche una coda penale per eventuali denunce.