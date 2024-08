video suggerito

Izquierdo colpito da un malore durante la partita, giocatori sconvolti: c’è chi prega in campo Juan Manuel Izquierdo crollato sul terreno di gioco durante la partita di Copa Libertadores tra San Paolo e Nacional. Il difensore della squadra di Montevideo, ha accusato un problema cardiaco ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Grande apprensione per Juan Manuel Izquierdo crollato sul terreno di gioco durante la partita di Copa Libertadores tra San Paolo e Nacional. Il difensore della squadra di Montevideo, ha accusato un problema cardiaco ed è stato trasportato in ospedale. Compagni, avversari e tifosi sotto shock a San Paolo, il 27enne che è stato poi ricoverato presso l'ospedale Albert Einstein. Le sue condizioni sono stabili.

Izquierdo crolla durante la Copa Libertadores, malore in campo

Era quasi finita la partita quando Juan Izquierdo ha iniziato a vacillare. A poco a poco, il difensore ha perso stabilità fino a cadere sul terreno di gioco. Provvidenziale la presenza di un compagno lì vicino: il giocatore è riuscito a prendere al volo Izquierdo, evitandogli un impatto molto duro. Subito sono arrivati gli staff sanitari, mentre il giocatore è apparso privo di sensi.

Cosa è successo a Izquierdo, aritmia cardiaca e trasporto in ospedale

I compagni lo hanno circondato, e Lucas Moura in particolare ha iniziato anche a pregare in ginocchio davanti a lui. Dopo alcuni minuti, interminabili e in un silenzio quasi surreale ecco che Juan Izquierdo è stato immobilizzato e trasportato via in ambulanza. Poco dopo è arrivato il comunicato del suo club: "Juan Izquierdo ha sofferto di un'aritmia cardiaca durante la partita contro il San Paolo. È ricoverato nel CTI dell'ospedale Albert Einstein. Attualmente è stabile e rimane sotto osservazione".

Secondo le prime ricostruzioni Izquierdo aveva ripreso i sensi durante l'uscita dal campo, con la partita che è ripresa. Purtroppo però le sue condizioni sono peggiorate durante il trasporto nel nosocomio, ed è stato necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva. La preoccupazione è tale tra i componenti della squadra, lo staff tecnico e la dirigenza guidata da Alejandro Balbi che la conferenza stampa ufficiale del tecnico Martín Lasarte è stata sospesa.

La speranza è che arrivino buone notizie sul difensore che ha trascorso quasi tutta la carriera in Uruguay: oltre al Nacional ha vestito anche la maglia del Penarol, del Liverpool, del Montevideo Wanderers e del Cerro. Al suo attivo anche una breve parentesi in Messico.