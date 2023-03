Uno degli ultimi pensieri di Pelé è stato per Messi: “In ospedale tutti fingevano orrore” La figlia di Pelé ha svelato qualcosa che ha colto di sorpresa molti, ma non chi conosce la materia di cui sono fatti i più grandi.

Nelle ore in cui dal Brasile arriva la conferma che Pelé in punto di morte ha riconosciuto la figlia Sandra Machado, nata da una fugace relazione giovanile con una cameriera, con la conseguenza che i due figli di lei avranno la loro parte di eredità, un'altra figlia del leggendario calciatore scomparso a 82 anni lo scorso 29 dicembre per un tumore al colon, racconta un episodio inedito – e per molti sorprendente – avvenuto poco prima della morte della Perla Nera.

Mentre Pelé era ricoverato con una prognosi ormai infausta all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, si stavano svolgendo in Qatar i Mondiali di calcio, competizione che tutta la squadra verdeoro – con Neymar in testa – avrebbe voluto vincere per dedicare il trionfo all'amato padre calcistico di tutti loro, l'unico giocatore della storia capace di vincere per tre volte la Coppa del Mondo. Dal suo letto d'infermo, ovviamente Pelé contraccambiava, tifando per la Seleçao di Tite.

Pelé è morto lo scorso 29 dicembre a 82 anni

Il sogno di un Paese intero è svanito con la sconfitta nei quarti di finale ai rigori contro la Croazia ed a quel punto il tifo dei sostenitori brasiliani aveva un unico scopo: gufare selvaggiamente affinché non vincesse il trofeo l'odiata Argentina. Tutti tranne uno, proprio Pelé, che a dispetto della storica rivalità tra le due regine del calcio sudamericano, si augurava invece di assistere – se la malattia gliene avesse dato il tempo, come poi è stato – al successo mondiale dell'Albiceleste guidata da un Leo Messi in stato di grazia, come poi certificato anche dalla recente vittoria nel premio The Best FIFA relativo all'anno scorso.

Kely Nascimento, una delle figlie di Pelé che non lo ha abbandonato un attimo negli ultimi giorni di vita, ha svelato la vicenda in un post su Instagram, raccontando come gliene abbia dato occasione un incontro fortuito avvenuto recentemente: "Questa e la bellissima e graziosa Antonella Roccuzzo, moglie di Messi – ha scritto la donna a corredo della foto che la ritrae assieme alla compagna del fuoriclasse argentino – Non ho avuto la possibilità di incontrare Messi, quindi quando l'ho incontrata in quel luogo magico di ogni festa (il bagno delle donne) gli ho voluto far arrivare un messaggio attraverso di lei".

Il post della figlia di Pelé, Kely Nascimento: con lei nella foto la moglie di Messi, Antonella Roccuzzo

"Quando il Brasile ha perso contro la Croazia mio padre stava già peggiorando abbastanza. Tutto il mondo voleva che il Brasile vincesse questa coppa per mio padre, e nessuno lo voleva più della nostra nazionale!

Ma mio padre capiva di calcio e di tutto il resto meglio di molti. Ed era proprio per la possibilità che qualsiasi squadra potesse vincere che lui diceva sempre di amare di questo bellissimo gioco". ha continuato Kely.

"Dopo la sconfitta del Brasile ogni persona che entrava in quella stanza d'ospedale (tutto il giorno e tutti i giorni fino alla finale!!!) diceva: ‘Ehi Pelé? Ora chi vuoi che vinca? Ovviamente non l'Argentina!'. E lui diceva ‘Argentina sì! Questa coppa deve rimanere in Sudamerica e Messi se lo merita'. Tutti facevano finta (e a volte non fingevano) orrore! Ma come?! Argentina?! E lui diceva semplicemente: ‘Sì, Messi lo merita'. In finale non riusciva più a guardare la televisione, ma ha capito che l'Argentina ha vinto e Messi è riuscito ad alzare la coppa, ed è stato felice. Viva il calcio", ha concluso la figlia di Pelé. I grandissimi si riconoscono tra loro, sempre. Non c'è tifo, non c'è bandiera che tenga.