Un uomo si nasconde in mezzo alla strada: è un grande calciatore, ne ha le tasche piene dei selfie Scena davvero surreale quella che ha visto protagonista Bernardo Silva per le strade di Manchester: il campione portoghese del City ha provato a nascondersi faccia al muro. Non è servito…

A cura di Paolo Fiorenza

Onori e oneri: la fama e la ricchezza portano con sé anche il lato meno piacevole della gloria. Più si è in alto, maggiori sono le pressioni cui si è sottoposti. Vale per tutti ed ovviamente anche per gli sportivi: essere un campione significa dovere in primis mantenere uno standard altissimo di rendimento per non incorrere negli strali della critica, ma anche riuscire a reggere le attenzioni soffocanti di media e tifosi.

Bisogna avere addosso una corazza che resista anche in condizioni di massimo stress, quando magari i risultati non sono dei migliori: vallo a spiegare a un cacciatore di autografi o selfie che un determinato giorno l'umore non può disegnare un sorriso preconfezionato alla bisogna. Se poi si è anche una persona che non ama apparire, come il centrocampista del Manchester City e della nazionale portoghese Bernardo Silva, allora a volte può succedere che si decida di fare qualcosa decisamente un po' bizzarro.

Bernardo Silva con Pep Guardiola al Manchester City: un matrimonio ricco di successi

Il 28enne pilastro di Guardiola, con cui ha vinto quattro titoli di Premier League negli ultimi cinque anni, è stato filmato mentre era fermo su un marciapiede nel centro di Manchester con faccia rivolta al muro e nascosta dal braccio, in un evidente tentativo di nascondersi. Ma da cosa o da chi? Il seguito del video svela il mistero e come la ricerca di una privacy diventata ormai irraggiungibile possa condizionare a tal punto da compiere gesti così estremi.

Nel prosieguo del filmato si sente infatti la voce di chi lo sta girando chiamare il calciatore: "Bernardo Silva!". A quel punto il portoghese guarda il suo interlocutore con la coda dell'occhio, prova a nascondersi di nuovo, poi resosi conto che ormai è stato scoperto toglie il braccio dal volto e replica con un pleonastico: "Cosa stai facendo, amico mio?".

Nonostante il gelo evidente dell'atteggiamento di Bernardo Silva, la richiesta è stata comunque esaudita, come si vede dalla versione completa del video postata successivamente dal tifoso, che sottolinea lui stesso il momento di imbarazzo per il muro di silenzio oppostogli dal calciatore. In ogni caso, pur palesemente contrariato, il talentuoso centrocampista che l'estate scorsa era stato inseguito invano dal Barcellona non è andato oltre un atteggiamento raramente visto da parte di un campione del suo livello.