Leon Goretzka perseguito anche ai Mondiali dallo stesso uomo che lo segue ovunque lui vada

Leon Goretzka ha ritrovato anche ai Mondiali l’uomo che da un anno e mezzo lo perseguita ovunque urlando il suo nome. I compagni ridono, ma a lui non piace.

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Leon Goretzka perseguito dall'uomo che lo segue ovunque solo per urlare il suo nome: "Goreeeeeetzkaaaa". Sui social nelle ultime settimane è diventato a dir poco virale il filmato della Nazionale tedesca in ritiro negli Stati Uniti per i Mondiali 2026 che in procinto di salire sul pullman dall'hotel, viene accompagnata proprio da questo urlo. Una sorta di omaggio nei confronti del giocatore portato a questa Coppa del Mondo dopo l'ottima stagione al Bayern Monaco prima di essere svincolato. Ebbene questo tifoso sembra seguire davvero Goretzka ovunque, in ogni ritiro, che sia contesto Nazionale o Bayern.

Un fenomeno particolare lo accompagna ormai. Da circa un anno e mezzo, il suo nome viene regolarmente scandito a gran voce da questo tifoso. Prima delle partite, durante gli allenamenti o in trasferta con la squadra, molti tifosi tirano subito fuori lo smartphone, sperando di ascoltare proprio quella voce e immortalare il momento per poi condividere il video online. Il coro "Goreeeeeetzkaaaa" è diventato così un vero e proprio trend sul web anche se il diretto interessato, ovvero proprio Goretzka, non sembra apprezzare tantissimo restando spesso serio lasciando le risate solo ai suoi compagni di squadra.

Anche durante la prima sessione di allenamento della nazionale della Germania nella giornata di lunedì a Winston-Salem, al campus della Wake Forest University, si sono sentite le prime grida. Durante il riscaldamento, Goretzka era in cerchio con i compagni, con lo sguardo fisso davanti a sé, senza reagire minimamente. Anche a Monaco le urla sono forti e fastidiose tanto da richiamare l'attenzione soprattutto dei compagni di squadra che si voltano proprio per guardare Goretzka. Ebbene anche negli Stati Uniti la scena si è ripetuta e il suo nome è stato nuovamente urlato a gran voce.

Goretzka si è tirato su i pantaloncini, mantenendo un'espressione seria. Secondo la BILD, il centrocampista trova inquietante tutto il clamore mediatico generato dal video virale proprio perché i cori ricorrenti non sono più limitati a Monaco. Goretzka non la sta prendendo benissimo mentre i suoi compagni di squadra trovano divertente tutto questo. Questo tifoso appare quando Goretzka meno se lo aspetta. All'inizio sembrava fosse divertente… ma per il giocatore ora è stucchevole. I suoi compagni di squadra ridono. Leon, tuttavia, non sembra trovarlo così divertente. Il giocatore fa delle smorfie, ma non sa cosa fare.