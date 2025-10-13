Un topo entra in campo durante Galles-Belgio: arbitro costretto a interrompere per un po’ la partita

L'inizio del secondo tempo tra Galles e Belgio è stato un po' meno esplosivo rispetto ai primi 25 minuti di gioco, che avevano visto il punteggio di 2-1 in favori dei Diavoloi Rossi. Nonostante non ci siano stati gol, un altro piccolo evento ha ravvivato la partita. Al minuto 66 di gioco, la partita è stata brevemente interrotta a causa di un ospite inaspettato entrato sul terreno di gioco di Cardiff. Le telecamere infatti improvvisamente inquadrano un topo che sin era intrufolato in campo generando lo stupore dei calciatori.

In realtà però nessun giocatore ha mostrato timore nei confronti del piccolo roditore che ha scorrazzato sull'erba dello stadio gallese prima di guadagnare da solo l'uscita laterale. In quel momento il punteggio era di 2-1 in favore del Galles grazie ai gol di Rodon per i padroni di casa e poi di De Bruyne e Meunier per gli ospiti. Il giocatore più interessato alla breve passeggiata del topo in campo è sembrato Courtois che ha provato a prenderlo con i suoi guantoni.

Courtois osserva il top passargli davanti.

Il top ha infatti attraversato la zona occupata proprio dal portiere del Real Madrid che in qualche modo ha provato a prenderlo con i suoi guanti senza riuscirsi. Il topo è andato via veloce sgusciando via velocissimo. L'arbitro ha sperato che la situazione si risolvesse subito per ricominciare la partita. E infatti così è stato poi con il topo che autonomamente si è diretto verso l'esterno dello stadio guadagnando l'uscita sotto gli spalti permettendo all'arbitro di riprendere il gioco.

Dopo l'episodio del topo dunque la partita è ripresa e il Belgio ha dilagato. De Bruyne su calcio di rigore porta la partita sul punteggio di 1-3 ma nel finale succede di tutto. Il Galles infatti la riapre con Broadhead complice un'ingenuità della difesa ospite, ma subito dopo il Belgio riesce a fare 2-4 grazie alla rete di Trossard che evita uno spavento alla nazionale di Rudi Garcia. Un punteggio che consente al Belgio mantenere la testa della classifica nel girone con 14 punti a +1 dalla Macedonia seconda.